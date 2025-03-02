النقل البري: خطة متكاملة لحركة التنقل خلال رمضان

الوكيل الإخباري- أعدت هيئة تنظيم النقل البري خطة متكاملة تضمنت عدداً من الإجراءات بالتعاون مع جميع الأطراف ذات العلاقة بالعملية المرورية، لضمان انسيابية خدمات نقل الركاب وتسهيل تنقل المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

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وقال المدير العام للهيئة بالوكالة محمد القريوتي، إن الهيئة عممت على مكاتب المحافظات بضرورة التواجد في مراكز الانطلاق والوصول في ساعات العمل الرسمي من أجل تقديم الخدمة الأفضل للمواطنين.



وأضاف أنه سيتم مراقبة حركة الحافلات من غرفة عمليات الهيئة المتواجدة في مبنى الإدارة العامة، تحديداً قبل موعد الإفطار، بالإضافة لتعزيز الخطوط التي تحتاج إلى تأمين نقل جميع الركاب قبل موعد الإفطار.



وأوضح القريوتي في تصريح صحفي الأحد، أن الهيئة خاطبت مديرية الأمن العام من أجل التنسيق بين أفراد الأمن العام ومراقبي الهيئة وأمانة عمان في الميدان لضمان توفر خدمات نقل الركاب للمواطنين بالمستوى المطلوب طيلة شهر رمضان.



ودعت الهيئة مديرية الأمن العام إلى تشديد الرقابة الميدانية على خطوط نقل الركاب في جميع محافظات المملكة لضمان التزام جميع وسائط نقل الركاب بالمسارات المحددة لها والوصول إلى نهاية الخطوط في كل رحلة.