"الهاشمية" و"الأوراق المالية" توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز مهارات الطلبة

الوكيل الإخباري- وقعت الجامعة الهاشمية وهيئة الأوراق المالية، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم بهدف تطوير التعاون وتعزيز الشراكة بين الطرفين.

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وأكد رئيس الجامعة الدكتور خالد الحياري، خلال توقيع المذكرة مع رئيس الهيئة الدكتور عادل بينو، حرص الجامعة على تعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية التي تعنى بالقطاع المالي لتطوير وتفعيل الأنشطة في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشدداً على أهمية نشر الوعي المالي وإعداد برامج خاصة بالطلبة لتحسين مهاراتهم المالية والاستفادة منها لتحفيز قدراتهم ومعرفتهم المصرفية.