الهيئة البحرية تحذر من اضطرابات جوية وتدعو إلى رفع جاهزية المرافق

وشمل التنبيه جميع الجهات العاملة في القطاع البحري من مشغلي الموانئ، وقباطنة السفن، وأصحاب القوارب السياحية، وصيادي الأسماك.
وأفادت الهيئة بأن التوقعات تشير إلى نشاط ملحوظ في سرعة الرياح وارتفاع الأمواج، مع احتمالية تشكل اضطرابات بحرية قد تؤثر على حركة الملاحة وعمليات الرسو والمغادرة، إضافة إلى تأثيرها على مختلف الأنشطة البحرية.
وشددت الهيئة على ضرورة رفع مستوى الجاهزية في جميع المرافق البحرية، والالتزام التام بإجراءات ومعايير السلامة، وتجنب المجازفة في الإبحار، خصوصا بالنسبة للقوارب الصغيرة والرحلات السياحية.
كما دعت جميع الجهات إلى متابعة النشرات الجوية والتحديثات التحذيرية الصادرة عن الهيئة والجهات الرسمية أولا بأول، مؤكدة أهمية التواصل الفوري مع مركز عمليات الهيئة للإبلاغ عن أي ملاحظات أو حالات طارئة على مدار الساعة.
وأكدت الهيئة أن هذا التعميم سيبقى ساريا حتى صدور إشعار آخر وفق تطورات الحالة الجوية، مجددة التأكيد أن سلامة الأرواح والممتلكات البحرية تمثل أولوية قصوى، وأن الالتزام بإجراءات السلامة مسؤولية مشتركة لضمان استمرارية العمل البحري بسلاسة خلال الظروف الجوية الحالية.
