الهيئة الخيرية الأردنية: توسعة رقعة المساعدات الإنسانية المرسلة لقطاع غزة

الوكيل الإخباري- قال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي إن عدد الطرود الغذائية المتنوعة المرسلة لقطاع غزة منذ 7 أكتوبر ولغاية تاريخه وصل إلى (٣٩١,٢٩٣) طرداً و١,٩٧٢,٨٥١ وجبة جاهزة للأكل.

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وبين في تصريح اليوم الخميس أن عدد الطرود الصحية بلغ ٤٠,٨١٣ طردا صحيا، بالإضافة إلى إرسال ٣٤,٨١٦ طردا إغاثيا و ٤٦,١٣٩ حراما و١٢,٧٤٠ فرشة و١٢,١٥٥ خيمة.