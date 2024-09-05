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الهيئة الخيرية الأردنية: توسعة رقعة المساعدات الإنسانية المرسلة لقطاع غزة

المساعدات الإنسانية لقطاع غزة
المساعدات الإنسانية لقطاع غزة
الخميس، 05-09-2024 06:22 م

الوكيل الإخباري-   قال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي إن عدد الطرود الغذائية المتنوعة المرسلة لقطاع غزة منذ 7 أكتوبر ولغاية تاريخه وصل إلى (٣٩١,٢٩٣) طرداً و١,٩٧٢,٨٥١ وجبة جاهزة للأكل.

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وبين في تصريح اليوم الخميس أن عدد الطرود الصحية بلغ ٤٠,٨١٣ طردا صحيا، بالإضافة إلى إرسال ٣٤,٨١٦ طردا إغاثيا و ٤٦,١٣٩ حراما و١٢,٧٤٠ فرشة و١٢,١٥٥ خيمة.


أما المستلزمات الطبية والأدوية فقد أرسل بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي ما وزنه 1,658 طنا للجهات الرسمية العاملة في القطاع .

 
gnews

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