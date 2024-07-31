الهيئة الخيرية الهاشمية: الأردن أرسل 53 طائرة و2,857 شاحنة مساعدات إلى غزة

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الوكيل الاخباري - تستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في تلقي التبرعات ومن مختلف أنحاء العالم ضمن حملة لأهلنا في غزة التي تم إطلاقها في أكتوبر 2023 والتي تهدف لدعم الأهل في غزة خلال الظروف الراهنة التي يمرون بها نتيجة الحرب من خلال القوافل البرية والطائرات الإغاثية والإنزالات الجوية والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي) وسلاح الجو الملكي.



ووصل عدد الطائرات المرسلة للأهل في غزة ومنذ أكتوبر إلى 53 طائرة عبر العريش إلى رفح، ووصل عدد الشاحنات المرسلة عبر المعابر البرية إلى 2,857 شاحنة، حيث شملت المساعدات المواد الطبية والطرود الغذائية والمواد الإغاثية والأدوية ووحدات الدم واللحوم المعلبة ومادة الطحين.



ومن خلال الشراكة التي تجمع ما بين الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ومنظمة Life من خلال الاتفاقية التي تم توقيعها بين الطرفين، تم إرسال 6 شاحنات تحمل مادة الطحين وتوزيعها على الأهل في قطاع غزة والتي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات المزودة للجسم بالطاقة وتعتبر المكون الأساسي في الخبز والمعجنات والمعكرونة وغيرها من المأكولات.