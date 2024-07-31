الهيئة الخيرية الهاشمية: الأردن أرسل 53 طائرة و2,857 شاحنة مساعدات إلى غزة

ووصل عدد الطائرات المرسلة للأهل في غزة ومنذ أكتوبر إلى 53 طائرة عبر العريش إلى رفح، ووصل عدد الشاحنات المرسلة عبر المعابر البرية إلى 2,857 شاحنة، حيث شملت المساعدات المواد الطبية والطرود الغذائية والمواد الإغاثية والأدوية ووحدات الدم واللحوم المعلبة ومادة الطحين.
ومن خلال الشراكة التي تجمع ما بين الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ومنظمة Life من خلال الاتفاقية التي تم توقيعها بين الطرفين، تم إرسال 6 شاحنات تحمل مادة الطحين وتوزيعها على الأهل في قطاع غزة والتي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات المزودة للجسم بالطاقة وتعتبر المكون الأساسي في الخبز والمعجنات والمعكرونة وغيرها من المأكولات.