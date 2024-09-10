الهيئة المستقلة : رصد حالتين لإطلاق النار في مواقع بعيدة عن مراكز الاقتراع

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أوضح الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب، محمد خير الرواشدة، خلال مؤتمر صحفي عُقد في المركز الإعلامي للانتخابات النيابية 2024، أنه تم رصد حالتين لإطلاق النار في مواقع بعيدة عن مراكز الاقتراع، مؤكدًا أنه تم التعامل معها ميدانيًا من قبل الجهات الأمنية المختصة. كما أفاد بأنه تم استبدال ثلاثة من رؤساء لجان الاقتراع والفرز، اثنان منهم بسبب حالة مرضية، والثالث بسبب عدم الامتثال لإجراءات الهيئة المعتمدة.

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