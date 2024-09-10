الهيئة المستقلة : رصد حالتين لإطلاق النار في مواقع بعيدة عن مراكز الاقتراع

وأضاف أن الهيئة تتعامل مع جملة من المخالفات والملاحظات التي ترد إليها مباشرة من الميدان.
وأشار الرواشدة إلى أن نسبة التصويت بلغت حتى الساعة الواحدة ظهرا نحو 12.65% في حين سيتم إغلاق صناظيق الاقتراع في الساعة السابعة مساءً.
وحذر الناخبين من ارتكاب أي مخالفات قد تضر بسير العملية الانتخابية.
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