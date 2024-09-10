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الهيئة المستقلة : رصد حالتين لإطلاق النار في مواقع بعيدة عن مراكز الاقتراع

الهيئة المستقلة للانتخاب
الهيئة المستقلة للانتخاب
الثلاثاء، 10-09-2024 02:23 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   أوضح الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب، محمد خير الرواشدة، خلال مؤتمر صحفي عُقد في المركز الإعلامي للانتخابات النيابية 2024، أنه تم رصد حالتين لإطلاق النار في مواقع بعيدة عن مراكز الاقتراع، مؤكدًا أنه تم التعامل معها ميدانيًا من قبل الجهات الأمنية المختصة. كما أفاد بأنه تم استبدال ثلاثة من رؤساء لجان الاقتراع والفرز، اثنان منهم بسبب حالة مرضية، والثالث بسبب عدم الامتثال لإجراءات الهيئة المعتمدة.

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وقال الرواشدة خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن 3 من المخالفات كانت لتعدي ناخبين على لجان الانتخاب و3 حالات انتحال شخصية و3 حالات رفض ناخبين تحبير أصبع السبابة وحالتي إطلاق نار حيث جؤى تحريك دوريات أمنية.

وأضاف أن الهيئة تتعامل مع جملة من المخالفات والملاحظات التي ترد إليها مباشرة من الميدان.

وأشار الرواشدة إلى أن نسبة التصويت بلغت حتى الساعة الواحدة ظهرا نحو 12.65% في حين سيتم إغلاق صناظيق الاقتراع في الساعة السابعة مساءً.

وحذر الناخبين من ارتكاب أي مخالفات قد تضر بسير العملية الانتخابية.

 
gnews

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