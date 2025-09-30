الثلاثاء 2025-09-30 03:32 م
 

"الوطني للمناهج" يطلق برنامجا تدريبيا لمشرفي ومشرفات علوم النفس والاجتماع

مبنى المركز الوطني لتطوير المناهج
المركز الوطني لتطوير المناهج
 
الثلاثاء، 30-09-2025 02:41 م

الوكيل الإخباري-   انطلقت في المركز الوطني لتطوير المناهج اليوم الثلاثاء، فعاليات برنامج تدريبي يستهدف فريقا محوريا من المشرفين والمشرفات من مختلف مديريات التربية والتعليم في المملكة، بهدف تمكينهم من المهارات الأساسية لمبحث "علوم النفس والاجتماع"، الذي يدرس لأول مرة ضمن خطة تطوير المرحلة الثانوية، بدءا من العام الدراسي الحالي 2025 /2026.

وبحسب بيان للمركز، يأتي هذا التدريب، الذي يمتد ثلاثة أيام، وينفذه المركز بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، في إطار تعزيز قدرات المشاركين على استيعاب محتوى الكتاب وأساليب تدريسه، ونقل الخبرات والمعارف لاحقا إلى الزملاء والزميلات من المعلمين والمعلمات في الميدان التربوي.


وأوضح منسق مبحث "علوم النفس والاجتماع" في المركز، الدكتور زياد العبيسات، أن البرنامج يسعى إلى إكساب المشاركين فهما عميقا لأهداف المبحث ودوره في تنمية وعي الطلبة بذواتهم ومجتمعهم، وتعزيز قدرتهم على بناء علاقات صحية واتخاذ قرارات سليمة، بما ينعكس إيجابا على مسيرتهم الأكاديمية والحياتية، مشيرا إلى أن هذه المادة من المواد الاختيارية لكافة الحقول، وقد خصص لها خمس حصص أسبوعيا.

 
 
