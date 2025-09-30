"الوطني للمناهج" يطلق برنامجا تدريبيا لمشرفي ومشرفات علوم النفس والاجتماع

الوكيل الإخباري- انطلقت في المركز الوطني لتطوير المناهج اليوم الثلاثاء، فعاليات برنامج تدريبي يستهدف فريقا محوريا من المشرفين والمشرفات من مختلف مديريات التربية والتعليم في المملكة، بهدف تمكينهم من المهارات الأساسية لمبحث "علوم النفس والاجتماع"، الذي يدرس لأول مرة ضمن خطة تطوير المرحلة الثانوية، بدءا من العام الدراسي الحالي 2025 /2026.

وبحسب بيان للمركز، يأتي هذا التدريب، الذي يمتد ثلاثة أيام، وينفذه المركز بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، في إطار تعزيز قدرات المشاركين على استيعاب محتوى الكتاب وأساليب تدريسه، ونقل الخبرات والمعارف لاحقا إلى الزملاء والزميلات من المعلمين والمعلمات في الميدان التربوي.