اليابان ترحب بمشاركة الاردن في معرض اكسبو أوساكا 2025

الوكيل الإخباري- رحبت اليابان بقرار الأردن المشاركة في معرض "إكسبو أوساكا 2025"، الذي سيعقد في مدينة أوساكا اليابانية خلال شهر نيسان المقبل ويستمر لمدة ستة أشهر.

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وأكد مستشار وزير الصناعة والتجارة الياباني ومدير التنسيق الدولي في الوزارة، مارك سابوري، أهمية المشاركة الأردنية في هذا المعرض الذي يعد من أكبر الأحداث الاقتصادية ويشارك فيه نحو 160 دولة.

وأوضح سابوري لوكالة الأنباء الأردنية "بترا " اليوم الثلاثاء أن المعرض يمثل فرصة لتعزيز التعاون الثنائي بين الأردن واليابان، إضافة إلى الدول المشاركة الأخرى، مشيرًا إلى اهتمام الجانبين الأردني والياباني بتعزيز التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات.



وأشار سابوري إلى أن الأردن يمتلك مجتمعًا شابًا، حيث تشكل فئة الشباب نسبة كبيرة من السكان، في حين أن نسبة الشباب في اليابان منخفضة، ما يفتح المجال لإبرام اتفاقيات وتنفيذ مشاريع مشتركة.



يُذكر أن "إكسبو أوساكا" ينظم منذ عام 1970 كل خمس سنوات، ويجذب ملايين الزوار الراغبين في التعرف على الأجنحة والفعاليات المميزة التي يقدمها المشاركون، بما في ذلك الشركات والحكومات والمنظمات الدولية.



وأضاف سابوري أن هناك حاجة لتوسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بالمجالات الواسعة المتاحة. كما أشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين اليابان والأردن ما زال متواضعًا، حيث تبلغ صادرات اليابان إلى الأردن 143.3 مليون دولار مقابل 44.67 مليون دولار حجم الواردات اليابانية من الأردن.