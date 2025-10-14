"اليرموك" تبحث مع وزير التعليم العالي السوري تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي

وأكد الشرايري خلال اللقاء حرص الجامعة على توظيف خبراتها الأكاديمية والبحثية المتقدمة لدعم تطوير المناهج الجامعية في سوريا، وتعزيز برامج الدراسات العليا وإعداد المعلمين وفق معايير عالمية، بما يواكب التطورات التربوية والأكاديمية الحديثة.
وأشار إلى أن الجامعة تحتضن حالياً 467 طالباً سورياً في مختلف كلياتها، وتوفر لهم دعماً أكاديمياً وخدماتياً متكاملاً، بما يعكس التزامها بتعزيز بيئة تعليمية مساندة للطلبة العرب والدوليين.
-
أخبار متعلقة
-
الجمارك تدرج 14 شركة في برنامج القائمة الذهبية الوطنية
-
القضاء ينتصر لأمين عام سجل الجمعيات طه المغاريز
-
الاردن يعزي الولايات المتحدة المكسيكية
-
صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب يمول برنامج دبلوم "الفياتا" المهني لوساطة الشحن بقيمة 26 ألف دينار
-
الأردن يدين اقتحام المتطرف بن غفير للمسجد الأقصى: استفزاز غير مقبول
-
وزير التربية والتعليم يفتتح نادي معلمي مادبا
-
المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مخدرات
-
مدير عام مركز الحسين للسرطان يفوز بجائزة راشيل بيرلين 2025