الثلاثاء 2025-10-14 12:40 م
 

"اليرموك" تبحث مع وزير التعليم العالي السوري تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي

جامعة اليرموك
جامعة اليرموك
 
الثلاثاء، 14-10-2025 11:35 ص

الوكيل الإخباري-   بحث رئيس جامعة اليرموك الدكتور مالك الشرايري، مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالجمهورية العربية السورية الدكتور مروان الحلبي خلال زيارة رسمية، سبل تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي بين الجانبين، وبناء شراكات تسهم في تطوير جودة التعليم العالي والقدرات البحثية في المنطقة.

اضافة اعلان


وأكد الشرايري خلال اللقاء حرص الجامعة على توظيف خبراتها الأكاديمية والبحثية المتقدمة لدعم تطوير المناهج الجامعية في سوريا، وتعزيز برامج الدراسات العليا وإعداد المعلمين وفق معايير عالمية، بما يواكب التطورات التربوية والأكاديمية الحديثة.


وأشار إلى أن الجامعة تحتضن حالياً 467 طالباً سورياً في مختلف كلياتها، وتوفر لهم دعماً أكاديمياً وخدماتياً متكاملاً، بما يعكس التزامها بتعزيز بيئة تعليمية مساندة للطلبة العرب والدوليين.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

656

فيديو الوكيل آراء المواطنين حول مخالفة استعمال شاشة تلفزيونية أثناء القيادة

دائرة الجمارك الأردنية

أخبار محلية الجمارك تدرج 14 شركة في برنامج القائمة الذهبية الوطنية

طه المغاريز العبادي

أخبار محلية القضاء ينتصر لأمين عام سجل الجمعيات طه المغاريز

الدفاع المدني بغزة: انتشال 250 جثمانا منذ وقف الحرب

فلسطين الدفاع المدني بغزة: انتشال 250 جثمانا منذ وقف الحرب

ؤيؤيق

فن ومشاهير سيف نبيل يعلّق على نجاته من الحريق خلال حفله في بيروت

ل

فن ومشاهير وفاة فنانة عراقية شهيرة بعد صراع مع المرض (صورة)

العاصمة عمان

أخبار محلية الاردن يعزي الولايات المتحدة المكسيكية

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

فلسطين ترامب: سأقرر ما أراه صائبا لمستقبل الفلسطينيين



 
 





الأكثر مشاهدة