"اليرموك" تبحث مع وزير التعليم العالي السوري تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي

الوكيل الإخباري- بحث رئيس جامعة اليرموك الدكتور مالك الشرايري، مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالجمهورية العربية السورية الدكتور مروان الحلبي خلال زيارة رسمية، سبل تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي بين الجانبين، وبناء شراكات تسهم في تطوير جودة التعليم العالي والقدرات البحثية في المنطقة.

اضافة اعلان



وأكد الشرايري خلال اللقاء حرص الجامعة على توظيف خبراتها الأكاديمية والبحثية المتقدمة لدعم تطوير المناهج الجامعية في سوريا، وتعزيز برامج الدراسات العليا وإعداد المعلمين وفق معايير عالمية، بما يواكب التطورات التربوية والأكاديمية الحديثة.