"اليرموك" تحصد 3 جوائز بمسابقة "المحاكمة الصورية الوطنية"

الأحد، 26-10-2025 12:43 م

الوكيل الإخباري-   حصدت كلية القانون في جامعة اليرموك 3 جوائز في مسابقة المحاكمة الصورية الوطنية لطلبة كليات الحقوق في الجامعات الأردنية، التي نظمها مركز المعلومات والبحوث – مؤسسة الملك الحسين، بالتعاون مع مؤسسة SecDev الكندية.

وبحسب بيان الجامعة، هدفت المسابقة إلى محاكاة قضية جزائية تتناول الجرائم الإلكترونية المرتكبة بحق النساء والفتيات، وفقًا لقانون الجرائم الإلكترونية الأردني رقم (17) لسنة 2023، وقد تمكنت كلية القانون في جامعة اليرموك من حصد 3 جوائز.

 
 
