"اليرموك" تحصد 3 جوائز بمسابقة "المحاكمة الصورية الوطنية"

وبحسب بيان الجامعة، هدفت المسابقة إلى محاكاة قضية جزائية تتناول الجرائم الإلكترونية المرتكبة بحق النساء والفتيات، وفقًا لقانون الجرائم الإلكترونية الأردني رقم (17) لسنة 2023، وقد تمكنت كلية القانون في جامعة اليرموك من حصد 3 جوائز.
