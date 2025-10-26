"اليرموك" تحصد 3 جوائز بمسابقة "المحاكمة الصورية الوطنية"

الوكيل الإخباري- حصدت كلية القانون في جامعة اليرموك 3 جوائز في مسابقة المحاكمة الصورية الوطنية لطلبة كليات الحقوق في الجامعات الأردنية، التي نظمها مركز المعلومات والبحوث – مؤسسة الملك الحسين، بالتعاون مع مؤسسة SecDev الكندية.

اضافة اعلان