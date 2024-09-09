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امين عمان يلتقي رئيس نقابة المهندسين و هيئة المكاتب الهندسية

أمين عمان يلتقي رئيس نقابة المهندسين الأردنيين
أمين عمان يلتقي رئيس نقابة المهندسين الأردنيين
الإثنين، 09-09-2024 01:53 م
الوكيل الإخباري-   التقى أمين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة في مكتبه اليوم، رئيس نقابة المهندسين الاردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي والهيئة الادارية في النقابة و هيئة المكاتب الهندسية.اضافة اعلان


و بحث الطرفان خلال الاجتماع الذي حضره مدير مدينة عمان المهندس أحمد الملكاوي سبل تعزيز التعاون والتنسيق والعمل المشترك في المجالات المشتركة خاصة التنظيم والتخطيط والابنية التراثية.

من جانبه أكد الشواربة على أن الامانة وبالتعاون مع نقابة المهندسين وكافة أجهزة الدولة، حريصة على تنفيذ الرؤى الملكية الخاصة بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتبسيط وتسهيل كافة الإجراءات المقدمة.

وقال انه تم إعداد مسودة نظام تخطيط لأمانة عمان وسيتم التنسيق والتشاور مع جميع الشركاء بهدف تحقيق المصلحة العامة، مضيفا ان الامانة تحرص على الحفاظ على الهوية التاريخية لمدينة عمان من خلال الاهتمام بالابنية التراثية وإبرازها كذاكرة حية للمدينة.

وقال إن خطة الأمانة الاستراتيجية  تقتضي العمل المشترك والتنسيق الدائم بين الجهات الخدمية المختلفة بهدف تنفيذ المشاريع التي تخدم المدينة ومواطنيها، مشيرا الى أن الأمانة على أتم الاستعداد لتبادل الخبرات مع النقابة في مجال تدريب المهندسين والشراكة والتعاون في كافة المجالات .
 
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