انطلاق المرحلة الرابعة من برنامج نشامى لتأهيل القادة الشباب

الوكيل الإخباري- أطلق مركز إعداد القيادات الشبابية في وزارة الشباب، اليوم الاثنين في مدينة الحسين للشباب، المرحلة التدريبية الرابعة من برنامج "نشامى - الفوج الثاني".

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ويشارك في البرنامج 32 شابًا وشابة من أصحاب المبادرات المجتمعية المتميزة، من طلبة الجامعات، والهيئات الشبابية، والأحزاب، وأعضاء المراكز الشبابية.