انطلاق المرحلة الرابعة من برنامج نشامى لتأهيل القادة الشباب

ويشارك في البرنامج 32 شابًا وشابة من أصحاب المبادرات المجتمعية المتميزة، من طلبة الجامعات، والهيئات الشبابية، والأحزاب، وأعضاء المراكز الشبابية.
ويهدف البرنامج، الذي يستمر حتى الخميس المقبل، إلى تعزيز مهارات المشاركين العلمية والعملية، وتأهيلهم كقادة شباب قادرين على إحداث أثر إيجابي في مجتمعاتهم، من خلال تطوير معارفهم الأكاديمية وصقل مهاراتهم القيادية.
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