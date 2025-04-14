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انطلاق المرحلة الرابعة من برنامج نشامى لتأهيل القادة الشباب

وزارة الشباب
وزارة الشباب
 
الإثنين، 14-04-2025 08:49 م

الوكيل الإخباري-   أطلق مركز إعداد القيادات الشبابية في وزارة الشباب، اليوم الاثنين في مدينة الحسين للشباب، المرحلة التدريبية الرابعة من برنامج "نشامى - الفوج الثاني".

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ويشارك في البرنامج 32 شابًا وشابة من أصحاب المبادرات المجتمعية المتميزة، من طلبة الجامعات، والهيئات الشبابية، والأحزاب، وأعضاء المراكز الشبابية.


ويهدف البرنامج، الذي يستمر حتى الخميس المقبل، إلى تعزيز مهارات المشاركين العلمية والعملية، وتأهيلهم كقادة شباب قادرين على إحداث أثر إيجابي في مجتمعاتهم، من خلال تطوير معارفهم الأكاديمية وصقل مهاراتهم القيادية.

 
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وزارة الشباب

أخبار محلية انطلاق المرحلة الرابعة من برنامج نشامى لتأهيل القادة الشباب



 
 





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