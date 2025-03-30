انطلاق الموسم الجديد من "أردننا جنة" بعد عيد الفطر

11:29 م

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الوكيل الإخباري- أعلن الأمين العام لوزارة السياحة والآثار، فادي بلعاوي، أنه سيتم إطلاق الموسم الجديد من برنامج "أردننا جنة" بعد عيد الفطر مباشرة، مشيرًا إلى أن البرنامج شهد خلال العام 2024 مشاركة قرابة 310 آلاف شخص. اضافة اعلان





وقال بلعاوي، إن برنامج "أردننا جنة" ساهم في استفادة المواطنين والمنشآت السياحية على حد سواء، حيث تم إجراء بعض التعديلات والإضافات على النسخة الجديدة من البرنامج؛ لضمان تقديم تجربة سياحية أكثر شمولية وتنوعًا.



وأضاف أن الوزارة ستطلق خلال فترة عيد الفطر فعاليات ونشاطات عائلية مجانية في منطقة وسط المدينة، حيث سيكون برنامج احتفالات العيد في منطقتي الساحة الهاشمية والمدرج الروماني، كما ستفتح المناطق الأثرية والمتاحف أبوابها أمام الزوار خلال فترة العيد.



وأوضح أن مدينة العقبة ستشهد فعاليات وبرامج سياحية طيلة فترة عيد الفطر، مؤكدًا أن سياحة المغامرة باتت تمتلك مقومات غير موجودة في العديد من دول العالم، حيث تعمل الوزارة حاليًا على المراحل النهائية لإنشاء مركز الاستكشاف والتحدي الخاص بسياحة المغامرة في قلعة الشوبك.



وأشار بلعاوي إلى أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بتأهيل العديد من المسارات الخاصة بسياحة المغامرة، وهي الآن في المرحلة الأخيرة من إعداد تعليمات تنظيم هذا النوع من السياحة، في إطار الجهود المستمرة لتطوير المجتمعات المحلية وتعزيز قدراتها، وذلك عبر منحها أدوات التمكين والاستدامة.



وأكد أن بداية العام شهدت العودة إلى الأرقام المستهدفة في قطاع السياحة، حيث سجل أول شهرين من العام الحالي أرقامًا لم تُسجل منذ عام 2010، متوقعًا أن تستمر المؤشرات السياحية في التحسن خلال الفترات المقبلة، خاصة مع عودة بعض الأسواق التقليدية التي ساهمت في نمو القطاع.



المملكة

