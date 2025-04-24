انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة

الوكيل الإخباري- قالت وزارة السياحة والآثار، إن برنامج “أردننا جنة” انطلق اليوم الخميس، بحلته الجديدة للعام 2025، مستندًا إلى مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تحفيز وتنشيط السياحة الداخلية، وتشجيع المواطنين على زيارة العشرات من الوجهات السياحية في مختلف محافظات المملكة.

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وأكدت الوزارة، في بيان، اليوم، أنه وبإشراف رئيس لجنة برنامج “أردننا جنة” أمين عام وزارة السياحة والآثار الدكتور فادي بلعاوي، تم التركيز على إبراز تجارب المجتمعات المحلية ضمن البرنامج.