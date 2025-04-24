انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة

وأكدت الوزارة، في بيان، اليوم، أنه وبإشراف رئيس لجنة برنامج “أردننا جنة” أمين عام وزارة السياحة والآثار الدكتور فادي بلعاوي، تم التركيز على إبراز تجارب المجتمعات المحلية ضمن البرنامج.
وأشارت الى أن برنامج “أردننا جنة” حقق نجاحًا لافتًا خلال عام 2024، حيث بلغ عدد المشاركين فيه 311 ألف مشارك، ما يعكس الإقبال المتزايد على السياحة الداخلية وثقة المواطنين بالبرنامج المميز المدعوم.
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