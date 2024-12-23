انطلاق فعاليات التمرين العسكري المشترك "الثوابت القوية / 4"

ويهدف التمرين إلى تعزيز جاهزية القوات المشاركة والقدرة على مواجهة التحديات الأمنية المشتركة، وتبادل الخبرات وتطوير مهارات الأفراد من خلال التدريبات المشتركة التي تشمل مجالات عدة مثل التخطيط الاستراتيجي، والإجراءات القتالية واللوجستية، مما يعزز من قدرة الطرفين على العمل معًا بشكل منسق وفعّال في مختلف الظروف.
ويُعد هذا التمرين جزءًا من التعاون العسكري المتواصل بين البلدين، ويعكس العلاقات الوثيقة بين الدولتين الشقيقتين في المجال العسكري، والتي تستند إلى التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات العسكرية وتجسيداً للإدراك المشترك لأهمية التضامن في مواجهة التحديات والأزمات التي تمر بها المنطقة.
يشار الى ان هذا النوع من التمارين العسكرية المشتركة يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات الأمنية، ومكافحة الإرهاب والتطرف، والتهديدات الإقليمية، ما يعزز الجاهزية القتالية للقوات المسلحة في البلدين، والاستجابة بشكل أسرع وأكثر فعالية في حالات الطوارئ والأزمات.
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