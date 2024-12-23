انطلاق فعاليات التمرين العسكري المشترك "الثوابت القوية / 4"

الوكيل الإخباري- انطلقت اليوم الاثنين، فعاليات التمرين العسكري المشترك "الثوابت القوية / 4" والذي تنفذه القوات المسلحة الأردنية والقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة في احد ميادين التدريب التابعة للقوات المسلحة الأردنية.

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ويهدف التمرين إلى تعزيز جاهزية القوات المشاركة والقدرة على مواجهة التحديات الأمنية المشتركة، وتبادل الخبرات وتطوير مهارات الأفراد من خلال التدريبات المشتركة التي تشمل مجالات عدة مثل التخطيط الاستراتيجي، والإجراءات القتالية واللوجستية، مما يعزز من قدرة الطرفين على العمل معًا بشكل منسق وفعّال في مختلف الظروف.