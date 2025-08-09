انطلاق ورشة الإعلام الرياضي المدرسي

ويشارك بالورشة 30 مشاركا من المعلمين والمعلمات والطلبة من مختلف مديريات وزارة التربية والتعليم، وتستمر 3 أيام، وتتضمن محاور في الإعلام المرئي والمسموع والمقروء والإعلام الرقمي (السوشيال ميديا)، إلى جانب تطبيق عملي ميداني.
وتعقد الورشة في مقر الاتحاد الرياضي المدرسي بمدينة الحسين للشباب، ويحاضر فيها إعلاميون متخصصون، وهم: عاطف عساف، صالح الراشد، أحمد الخلايلة، عماد السعايدة، وحسام بركات.
وتم اعتماد الخطة الإعلامية المصاحبة للورشة من قبل وزارة التربية والتعليم، لتدرج ضمن خطتها السنوية الموجهة لمختلف مديريات التربية والتعليم في المملكة.
-
أخبار متعلقة
-
مشروع خلايا شمسية لتوفير 70% من تكلفة إنارة الشوارع في الخالدية
-
بلدية الزرقاء وهيئة النقل تبحثان التعاون المشترك
-
مهرجان الطعام والهيئة الهاشمية تسيران قافلة مساعدات إلى غزة
-
وزير الشباب: ديمومة جاهزية المرافق الرياضية أولوية
-
تنفيذ تدريبات المهارات الشخصية والمهنية للمتدربين ضمن مشروع " التدريب في الشركات الناشئة"
-
تكريم 42 نزيلاً نجحوا في امتحان التوجيهي داخل مراكز الإصلاح والتأهيل
-
الطفيلة: جولات ميدانية مشتركة لحصر الاحتياجات والمشاريع التنموية
-
الترخيص المتنقل "المسائي" للمركبات ببلدية دير أبي سعيد الأحد