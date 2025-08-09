انطلاق ورشة الإعلام الرياضي المدرسي

الوكيل الإخباري- انطلقت، اليوم السبت، فعاليات ورشة الإعلام الرياضي المدرسي، التي تنظمها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الاتحاد الرياضي المدرسي، على هامش استضافة الأردن للبطولة العربية المدرسية التي ستقام خلال الفترة من 17 إلى 28 من الشهر الحالي.

ويشارك بالورشة 30 مشاركا من المعلمين والمعلمات والطلبة من مختلف مديريات وزارة التربية والتعليم، وتستمر 3 أيام، وتتضمن محاور في الإعلام المرئي والمسموع والمقروء والإعلام الرقمي (السوشيال ميديا)، إلى جانب تطبيق عملي ميداني.



وتعقد الورشة في مقر الاتحاد الرياضي المدرسي بمدينة الحسين للشباب، ويحاضر فيها إعلاميون متخصصون، وهم: عاطف عساف، صالح الراشد، أحمد الخلايلة، عماد السعايدة، وحسام بركات.