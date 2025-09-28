انعقاد المؤتمر الأول للتطوير التراثي والسياحي في الشوبك

الوكيل الإخباري- انطلقت في الشوبك، أمس السبت، فعاليات المؤتمر الأول للتطوير التراثي والسياحي بعنوان "عالمية الإرث الحضاري في الشوبك"، بتنظيم جمعية منتدى الشوبك الثقافي وبالتعاون مع الجامعة الهاشمية وجامعة آل البيت وعدد من الهيئات الثقافية والأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني.

ورحب ممثل المجتمع المحلي أحمد الغنميين بالوفود المشاركة، مؤكداً أن المؤتمر يعد الأول من نوعه في الشوبك، ويهدف إلى مناقشة أوراق علمية متخصصة تركز على الإرث الحضاري والطبيعي في المنطقة، بالتعاون مع وزارة الثقافة ووزارة السياحة ولواء الشوبك.



ويأتي انعقاد المؤتمر بالتزامن مع يوم السياحة العالمي، حيث أكد راعي المؤتمر الوزير الأسبق لشؤون رئاسة الوزراء طه الهباهبة، في كلمة له، أهمية طرح القضايا المتعلقة بتطوير المباني والقرى التراثية، والترويج لها وتسويقها بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وإبراز القيمة الثقافية والحضارية للشوبك، وتمكين المجتمع المحلي من الاستفادة من عوائدها.



وقدّم الدكتور محمد وهيب، أستاذ علم الآثار في الجامعة الهاشمية ورئيس اللجنة التنظيمية والعلمية للمؤتمر، الخطة الاستراتيجية للنهوض بالواقع التراثي والسياحي في الشوبك، مشيراً إلى إعداد بروشورات تعريفية ومسارات سياحية تربط مكونات المنطقة، إضافة إلى توثيق التراث غير الشفوي وسردية الشوبك بالتعاون مع المجتمع المحلي ووزارة الثقافة.



بدوره، أكد الدكتور عبد العزيز محمود، المتخصص في الأنثروبولوجيا بجامعة آل البيت، أن الواقع الاجتماعي والإنساني للشوبك يعكس استقراراً مبكراً، مشيراً إلى أهمية تطوير الأودية مثل وادي الغوير ووادي الشماخ ومساراتها السياحية.



وشدد الدكتور عبد الناصر الحموري، المتخصص في التخطيط الاستراتيجي والأمين العام السابق وعضو اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين، على ضرورة جعل قلعة الشوبك معْلماً سياحياً بارزاً، وتطوير القرى التراثية وتوفير فرص العمل والبنية التحتية، مع إدخال السياحة الرقمية والذكاء الاصطناعي في عمليات الترويج السياحي.