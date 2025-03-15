انعقاد المجلس العلمي الهاشمي في مأدبا

وقال مدير المديرية الدكتور عيسى البواريد، إن هذه المجالس العلمية، تسلط الضوء على إسهامات علماء الأمة، وما قدموا من أحكام في الشرع الحنيف أمثال الإمام أبو داوود رحمه الله تعالى.
وقدم المجلس الدكتور مالك الشخانبة، والأحاديث التي تدور عليها الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى الحديث النبوي الشريف "الحلال بين والحرام بين" الذي أقره الإمام أبو داوود ووافقه عليه علماء الأمة.
وقدم الشيخ صدام الشوابكة في بداية المجلس التعريف براوي الحديث الإمام أبو داوود، مبينا مكانة الحديث عند العلماء.
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