 
السبت 2025-03-15 09:46 م
 




            

        








    

        

        

            انعقاد المجلس العلمي الهاشمي في مأدبا
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
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                    جانب من المجلس العلمي الهاشمي
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        السبت، 15-03-2025
    
    
        08:55 م
    






    

    
الوكيل الإخباري- نظمت مديرية أوقاف مأدبا، اليوم السبت في مسجد الحمد، المجلس العلمي الهاشمي بعنوان "الأحاديث التي عليها مدار الإسلام عند الإمام المحدث الكبير أبي داوود رحمه الله تعالى".
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وقال مدير المديرية الدكتور عيسى البواريد، إن هذه المجالس العلمية، تسلط الضوء على إسهامات علماء الأمة، وما قدموا من أحكام في الشرع الحنيف أمثال الإمام أبو داوود رحمه الله تعالى.

وقدم المجلس الدكتور مالك الشخانبة، والأحاديث التي تدور عليها الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى الحديث النبوي الشريف "الحلال بين والحرام بين" الذي أقره الإمام أبو داوود ووافقه عليه علماء الأمة.

وقدم الشيخ صدام الشوابكة في بداية المجلس التعريف براوي الحديث الإمام أبو داوود، مبينا مكانة الحديث عند العلماء.

                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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                            انعقاد المجلس العلمي الهاشمي في مأدبا
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
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