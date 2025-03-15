انعقاد المجلس العلمي الهاشمي في مأدبا

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية أوقاف مأدبا، اليوم السبت في مسجد الحمد، المجلس العلمي الهاشمي بعنوان "الأحاديث التي عليها مدار الإسلام عند الإمام المحدث الكبير أبي داوود رحمه الله تعالى".

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وقال مدير المديرية الدكتور عيسى البواريد، إن هذه المجالس العلمية، تسلط الضوء على إسهامات علماء الأمة، وما قدموا من أحكام في الشرع الحنيف أمثال الإمام أبو داوود رحمه الله تعالى.



وقدم المجلس الدكتور مالك الشخانبة، والأحاديث التي تدور عليها الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى الحديث النبوي الشريف "الحلال بين والحرام بين" الذي أقره الإمام أبو داوود ووافقه عليه علماء الأمة.