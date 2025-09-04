انعقاد امتحان المفاضلة لطلبة التوجيهي العربي المتساوين في المعدلات اليوم

ويُقام الامتحان على جلستين: الأولى من الساعة 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والثانية من الساعة 1 ظهرًا حتى 3 عصرًا، حيث تغطي الأسئلة المواد العلمية الآتية: الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، والرياضيات، وفق ما أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في وقت سابق.
ويُشترط على الطلبة الدخول باستخدام الرقم الوطني، وإحضار هوية أحوال مدنية سارية المفعول أو جواز سفر، مع التأكيد على منع إدخال الآلة الحاسبة أو الهاتف الخلوي إلى القاعة.
ويُطلب من الطلبة الحضور إلى المكان المخصص لعقد الامتحان قبل موعده بنصف ساعة على الأقل، وعدم اصطحاب أولياء الأمور معهم، حيث لن يُسمح لهم بدخول الحرم الجامعي، كما أنه لا تتوفّر أماكن مريحة لاستقبالهم فيه.
