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انقلاب مركبة شحن وإصابة سائقها في الشيدية

أرشيفية
أرشيفية
الأحد، 05-01-2025 08:09 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت إدارة السير عبر تقريرها المروري اليومي بوقوع حادث تدهور وانقلاب أمس السبت لمركبة شحن في منطقة المدورة - الشيدية .اضافة اعلان


ونتج عن الحادث إصابة السائق إصابة متوسطة ، فيما جرى نقله إلى مستشفى معان الحكومي ، كما تواجدت كوادر إدارة السير في موقع الحادث لرفع الأثر المروري وإعادة حركة السير إلى طبيعتها .
 
gnews

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