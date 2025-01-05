انقلاب مركبة شحن وإصابة سائقها في الشيدية

ونتج عن الحادث إصابة السائق إصابة متوسطة ، فيما جرى نقله إلى مستشفى معان الحكومي ، كما تواجدت كوادر إدارة السير في موقع الحادث لرفع الأثر المروري وإعادة حركة السير إلى طبيعتها .
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