انهاء العمل بمشروع الطريق الرئيسي للمدينة الرياضية الجديدة في الكرك

وشمل المشروع أعمال تطوير شاملة تمثّلت في توسعة الطريق القائم بطول 730 مترًا ليصبح بعرض 10 أمتار، بالإضافة إلى إنشاء مقطع طريق جديد بطول 330 مترًا بنفس العرض. وقد نفّذت الوزارة أعمالًا هندسية متكاملة شملت القطع والردم وطبقات الفرشيات، وإنشاء العبارات، ورصف الطريق بالخلطة الإسفلتية، ووضع علامات الطرق والدهان.
ويهدف هذا المشروع إلى تسهيل وصول الجمهور والرياضيين إلى المنشآت الرياضية الحديثة، وتعزيز البنية التحتية الداعمة للقطاعَين الرياضي والسياحي في المحافظة. كما يعمل الطريق على توفير مسارات آمنة ومباشرة للزوار، إلى جانب المساهمة في تنشيط الحركة الاقتصادية من خلال جذب الاستثمارات في قطاعَي الرياضة والخدمات، ودعم نمط الحياة الصحي، وتعزيز الثقافة الرياضية في المجتمع.
جاء هذا المشروع في إطار الجهود المتواصلة لوزارة الأشغال العامة والإسكان لتحسين شبكة الطرق، وربط المنشآت الحيوية الوطنية بشبكة مواصلات حديثة وآمنة، تخدم المواطنين وتدعم التنمية الشاملة في المملكة.
