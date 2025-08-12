بالتعاون مع الأردن ودول مشاركة.. الإمارات تنفذ الإسقاط الجوي ال69 على غزة

وتضمنت العملية كميات من المواد الغذائية الأساسية، جرى تجهيزها بدعم من مؤسسات وجهات خيرية إماراتية، لتلبية احتياجات سكان القطاع في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة.
كما دخلت عبر المعابر البرية 20 شاحنة محمّلة بنحو 500 طناً من المواد الغذائية الموجّهة إلى الأهالي، ضمن الجهود الإماراتية المستمرة لتأمين الإمدادات الحيوية براً وجواً.
ومع تنفيذ هذا الإسقاط، يبلغ إجمالي ما أسقطته دولة الإمارات جواً في إطار العملية أكثر من 3924 أطنان من المساعدات المتنوعة، بما يشمل الغذاء والمستلزمات الضرورية.
حيث تنطلق هذه المبادرات من دور الإمارات الريادي في العمل الإنساني، ودورها الفعال في ميدان العمل الإغاثي الدولي، وجهودها الحثيثة في حشد الجهود الإقليمية والدولية للتخفيف من معاناة المتضررين في مناطق الأزمات.
