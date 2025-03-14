 
الجمعة 2025-03-14 05:39 م
 




            

        








    

        

        

            بحث إنشاء مزرعة للطاقة الشمسية لدعم دور العبادة في البلقاء
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                محافظة البلقاء - أرشيفية
            
                

                    البلقاء
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        الجمعة، 14-03-2025
    
    
        03:56 م
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                   بحث رئيس مجلس محافظة البلقاء إبراهيم العواملة، مع مدير أوقاف البلقاء، الدكتور أحمد الخرابشة مشروع إنشاء مزرعة للطاقة الشمسية المخصص لدعم دور العبادة من مساجد وكنائس في المحافظة، والذي خصص له المجلس ما قيمته 440 ألف دينار ضمن موازنة العام الماضي وما قيمته 90 ألف دينار، ضمن موازنة العام الحالي.
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وأكد العواملة أن هذا المشروع يعد خطوة نوعية نحو تعزيز الاستدامة وتخفيف الأعباء المالية على دور العبادة، من خلال تأمين مصدر طاقة متجددة يقلل من تكاليف الكهرباء على المدى الطويل.

وبين أن المجلس يولي اهتمامًا خاصًا للمشاريع التي تحقق أثرًا مباشرًا على المجتمع، مشددًا على أهمية تنفيذ المشروع، وفق أعلى المعايير الفنية.
                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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