بحث إنشاء مزرعة للطاقة الشمسية لدعم دور العبادة في البلقاء

وأكد العواملة أن هذا المشروع يعد خطوة نوعية نحو تعزيز الاستدامة وتخفيف الأعباء المالية على دور العبادة، من خلال تأمين مصدر طاقة متجددة يقلل من تكاليف الكهرباء على المدى الطويل.
وبين أن المجلس يولي اهتمامًا خاصًا للمشاريع التي تحقق أثرًا مباشرًا على المجتمع، مشددًا على أهمية تنفيذ المشروع، وفق أعلى المعايير الفنية.
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