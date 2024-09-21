بدءا من الأحد.. الخريف يزور الأردن 89 يوما

الوكيل الإخباري- قال رئيس الجمعية الفلكية الأردنية، عمار السكجي، السبت، إن الاعتدال الخريفي الذي تعني انتهاء فصل الصيف وبداية فصل الخريف فلكيا يبدأ مساء غد الأحد.

اضافة اعلان



وقال السكجي في بيان، "تحدث لحظة الاعتدال الخريفي حسب توقيت الأردن الساعة 3:43 مساء الأحد، وهذا يعني انتهاء فصل الصيف فلكيا وبداية فصل الخريف فلكيا كما هو متعارف".



"لحظة الاعتدال الخريفي تحدث في النصف الشمالي للكرة الأرضية وفي الوقت نفسه تحدث لحظة الاعتدال الربيعي في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، يعني أن الاعتدالين يحدثان في نفس اللحظة على كوكب الأرض مع الأخذ بعين الاعتبار المواقع الجغرافية المختلفة وفروق الزمن والتوقيت"، وفق ما شرح السكجي.



وستظهر الشمس لحظة الاعتدال الخريفي فوق خط الاستواء، أي أن أشعة الشمس تتعامد على خط الاستواء والتي تمثل دائرة العرض الصفرية، ويتوزع الإشعاع الشمسي على نصفي الكرة الأرضية بالتساوي تقريبا.



وفي هذه اللحظة يكون فيها محور دوران الأرض متعامدًا بشكل مباشر مع خط الشمس-الأرض، ولا يميل باتجاه الشمس أو بعيدًا عنها، ويكون طول الظل على خط الاستواء بالحد الأدنى، وتشرق الشمس من نقطة الشرق الجغرافي وتغرب من نقطة الغرب الجغرافي، وتتساوى ساعات النهار والليل تقريبا من دون حسابات تأثير الغلاف الجوي، وفق السكجي.



بسبب فيزياء الغلاف الجوي من ظواهر تفاعل الضوء مع مكونات الغلاف الجوي من انكسارات وانعكاسات وتشتت واستقطاب وامتصاص وانبعاث، يحدث تأخير في يوم تساوي ساعات الليل والنهار، فقد تم حساب فرق الزمن بين لحظة الاعتدال الخريفي وتساوي ساعات الليل والنهار بالنسبة لموقع الأردن الجغرافي فوجدت أنها تساوي 4 أيام أي تتأخر عدة أيام عن لحظة الاعتدال، ما يعني أن يوم الخميس 26 أيلول 2024 هو اليوم الذي تتساوى فيه ساعات الليل والنهار بالنسبة للعاصمة الأردنية عمان وضواحيها.