بدء الاجتماعات التحضيرية للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة

وترأست الاجتماعات عن الجانب الأردني الأمينة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي، وعن الجانب المصري مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتور طارق الشعراوي، بحضور ممثلين عن جميع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة من الجانبين.
وبحثت اللجنة في جلسات قطاعية مكثفة ملفات التعاون في مختلف المجالات على المستوى الثنائي، في إطار تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، والعمل على الانتهاء من صيغة التوافقات النهائية للاتفاقيات التي ستوقّع في نهاية أعمال اللجنة العليا.
وتكتسب اجتماعات اللجنة أهمية كبيرة كونها الأكثر انعقاداً على المستوى العربي، والأكثر متابعة لتنفيذ ما يتم التوافق عليه خلال الاجتماعات الثنائية.
ويأتي انعقاد اللجنة على مدار اليومين تحضيراً لاجتماع اللجنة العليا الذي سيلتئم يوم الثلاثاء المقبل برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان عن الجانب الأردني، ورئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.
