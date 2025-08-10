الأحد 2025-08-10 06:12 م
 

بدء الاجتماعات التحضيرية للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة

بدء الاجتماعات التحضيرية للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة
بدء الاجتماعات التحضيرية للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة
 
الأحد، 10-08-2025 05:03 م
الوكيل الإخباري-  بدأت في عمان، اليوم الأحد، اجتماعات اللجنة التحضيرية على مستوى كبار المسؤولين للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة في دورتها الـ33 لمناقشة العديد من الملفات في إطار تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين.اضافة اعلان


وترأست الاجتماعات عن الجانب الأردني الأمينة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي، وعن الجانب المصري مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتور طارق الشعراوي، بحضور ممثلين عن جميع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة من الجانبين.

وبحثت اللجنة في جلسات قطاعية مكثفة ملفات التعاون في مختلف المجالات على المستوى الثنائي، في إطار تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، والعمل على الانتهاء من صيغة التوافقات النهائية للاتفاقيات التي ستوقّع في نهاية أعمال اللجنة العليا.

وتكتسب اجتماعات اللجنة أهمية كبيرة كونها الأكثر انعقاداً على المستوى العربي، والأكثر متابعة لتنفيذ ما يتم التوافق عليه خلال الاجتماعات الثنائية.

ويأتي انعقاد اللجنة على مدار اليومين تحضيراً لاجتماع اللجنة العليا الذي سيلتئم يوم الثلاثاء المقبل برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان عن الجانب الأردني، ورئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية حظر العمل من الساعة 12- ظهرا وحتى 4 عصرا لأعمال محددة خلال موجة الحر

ف

أخبار محلية محافظ معان يدعو للالتزام بتعليمات السلامة في ظل ارتفاع الحرارة

ل

اقتصاد محلي الجغبير: تطوير الصناعة الوطنية يتطلب مشاركة جميع الصناعيين

تعبيرية

أخبار محلية الأردنيّة" تحوّل دوام الطلبة ليومي الثلاثاء والأربعاء عن بُعد بسبب الحرارة

قطر تحبط أكبر عملية تهريب أسلحة في تاريخها وتوقف شبكة إجرامية خطيرة

عربي ودولي قطر تحبط أكبر عملية تهريب أسلحة في تاريخها وتوقف شبكة إجرامية خطيرة

ل

شؤون برلمانية رئيس لجنة "مالية الأعيان" يزور البريد الأردني

ل

أخبار محلية أوائل المملكة يكشفون أسرار تفوقهم في الثانوية العامة

ل

شؤون برلمانية نواب يزورون قرية الأطفال في إربد



 
 





الأكثر مشاهدة