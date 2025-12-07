بدء البرنامج التدريبي لمزودي الخدمات السياحية

08:53 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة السياحة والآثار، اليوم الأحد، عن بدء أعمال البرنامج التدريبي المخصص لمزودي الخدمات السياحية والعاملين في القطاع، والذي أطلقته الوزارة وينفذ بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني وكلية عمون الجامعية التطبيقية.





ويأتي البرنامج في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تطوير مهارات العاملين وتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل، وتطبيق استراتيجية تطوير المهارات في القطاع السياحي للأعوام 2024–2026، التي تركز على مواءمة المهارات المهنية مع احتياجات سوق العمل، ودعم استدامة فرص التشغيل، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في مختلف المنشآت السياحية.



ويستهدف البرنامج تأهيل 450 مشاركًا ومشاركة من مزودي الخدمات السياحية والعاملين في المنشآت المختلفة، حيث يأتي انسجامًا مع الدور المحوري لقطاع السياحة في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي في محور تنمية القدرات البشرية وتمكين الشباب الأردني.



وبدأ التدريب في معاهد مؤسسة التدريب المهني المنتشرة في جميع المحافظات، إلى جانب مركز تدريب كلية عمون، ضمن خطة تدريبية تمتد 40 ساعة تغطي مجالات متعددة في المطاعم والفنادق، والحرف التقليدية، ومكاتب السياحة والسفر، والإرشاد السياحي، وتقديم التجارب المحلية.



ويستفيد المشاركون في البرنامج التدريبي من حوافز مالية بقيمة 75 دينارًا بدل مواصلات، إضافة إلى حصولهم على مواد تدريبية متخصصة وملابس العمل والسلامة المهنية، وشهادات معتمدة من الجهات الشريكة عند اجتيازهم متطلبات البرنامج.

