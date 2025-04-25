بدء عمليات فرز صناديق الاقتراع في انتخابات نقابة الصحفيين

06:26 م

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الوكيل الإخباري- بدأت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين عمليات فرز صناديق الاقتراع. اضافة اعلان





وأغلقت اللجنة صناديق الاقتراع عند الساعة 6 مساء، بعد تمديد عملية الاقتراع ساعة إضافية.



وكانت اللجنة قد فتحت صناديق الاقتراع عند الساعة 10 صباحا، بعد مناقشة التقريرين الإداري والمالي في اجتماع الهيئة العامة الذي عُقد في قاعة عمّان الكبرى بمدينة الحسين للشباب.