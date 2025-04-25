بدء عمليات فرز صناديق الاقتراع في انتخابات نقابة الصحفيين

وأغلقت اللجنة صناديق الاقتراع عند الساعة 6 مساء، بعد تمديد عملية الاقتراع ساعة إضافية.
وكانت اللجنة قد فتحت صناديق الاقتراع عند الساعة 10 صباحا، بعد مناقشة التقريرين الإداري والمالي في اجتماع الهيئة العامة الذي عُقد في قاعة عمّان الكبرى بمدينة الحسين للشباب.
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