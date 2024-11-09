بدء فعاليات المؤتمر العالمي لصانعي ألعاب الموبايل في الأردن

وقال سميرات، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، على هامش المؤتمر، إن استضافة الأردن لمثل هذا المؤتمر في الأردن وحجم الحضور من الدول العربية والأجنبية يدل على أن الأردن يُعد منارة إشعاع في مجال الرقمنة والتحول الإلكتروني، وكذلك في صناعة الألعاب الإلكترونية، والتي تشكل جزءًا من استراتيجية الحكومة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
وبيّن ان هذا الحدث يأتي كجزء من رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني لجعل الأردن مركزًا إقليميًا في مجال الألعاب الإلكترونية.
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