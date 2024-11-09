بدء فعاليات المؤتمر العالمي لصانعي ألعاب الموبايل في الأردن

الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، رعى وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، اليوم السبت، فعاليات المؤتمر العالمي لصانعي ألعاب الموبايل في الأردن الذي سيستمر يومين، في مركز الملك الحسين للمؤتمرات/ البحر الميت.

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وقال سميرات، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، على هامش المؤتمر، إن استضافة الأردن لمثل هذا المؤتمر في الأردن وحجم الحضور من الدول العربية والأجنبية يدل على أن الأردن يُعد منارة إشعاع في مجال الرقمنة والتحول الإلكتروني، وكذلك في صناعة الألعاب الإلكترونية، والتي تشكل جزءًا من استراتيجية الحكومة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.