 
السبت 2024-11-09 05:14 م
 

بدء فعاليات المؤتمر العالمي لصانعي ألعاب الموبايل في الأردن

المؤتمر العالمي لصانعي ألعاب الموبايل في الأردن
المؤتمر العالمي لصانعي ألعاب الموبايل في الأردن
السبت، 09-11-2024 03:12 م

الوكيل الإخباري-    مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، رعى وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، اليوم السبت، فعاليات المؤتمر العالمي لصانعي ألعاب الموبايل في الأردن الذي سيستمر يومين، في مركز الملك الحسين للمؤتمرات/ البحر الميت.

اضافة اعلان


وقال سميرات، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، على هامش المؤتمر، إن استضافة الأردن لمثل هذا المؤتمر في الأردن وحجم الحضور من الدول العربية والأجنبية يدل على أن الأردن يُعد منارة إشعاع في مجال الرقمنة والتحول الإلكتروني، وكذلك في صناعة الألعاب الإلكترونية، والتي تشكل جزءًا من استراتيجية الحكومة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.


وبيّن ان هذا الحدث يأتي كجزء من رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني لجعل الأردن مركزًا إقليميًا في مجال الألعاب الإلكترونية.

 
gnews

أحدث الأخبار

الفائزين في برنامج تحدي التطبيقات الإلكترونية

أخبار محلية إعلان الفائزين في برنامج تحدي التطبيقات الإلكترونية

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية مؤتمر رابطة علماء الأردن يوصي بتعزيز ثقافة الحوار بين الشباب

ارجيلة

خاص بالوكيل حملات واسعة على المطاعم و المقاهي في عمان

العيسوي يعزي عشيرة الفاعور

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي عشيرة الفاعور

أرشيفية

عربي ودولي مع تصاعد التوترات الإقليمية... اليابان تتعهد ببناء جيشها وتعزيز العلاقات مع أميركا

لبنان

عربي ودولي استشهاد 7 لبنانيين جراء غارات جوية إسرائيلية على مدينة صور

مشهد مروع من حريق بيروت

عربي ودولي فر من حريق فسقط هاوياً من أعلى المبنى.. مشهد مرعب من بيروت

مستشفى

أخبار محلية عيادات جديدة وتوسعة قسم الكلى في مستشفى الأميرة إيمان بدير علا



 


الأكثر مشاهدة