بريزات: تراجع السياحة والظروف المالية أوقفا عطاءات البنية التحتية في البترا

واستهل البريزات جولته الميدانية في منطقة الطيبة ثم الراجف ودلاغة، مؤكداً حرص السلطة على تقديم كافة الخدمات اللازمة للمواطنين في مختلف مناطق اللواء، ومتابعة المشاريع التي ينفذها المقاولون في جميع مناطق الإقليم.
واطّلع البريزات على الأضرار التي لحقت بمنطقة الطيبة جراء السيول التي داهمت بعض المنازل وتسببت بإغلاق مداخلها، وعدد من الطرق، كما اطلع على الأضرار التي وقعت في الراجف ودلاغة، للوقوف على حجم الأضرار ومعالجة الاختلالات الناتجة عن الأحوال الجوية.
وقال البريزات إن السلطة، وخلال العامين الماضيين، لم تتمكن من طرح أي عطاءات بنية تحتية، رغم أهميتها وأولويتها القصوى، وذلك نتيجة الظروف المالية التي مرت بها السلطة بسبب الانخفاض الكبير في أعداد السياح خلال الفترة الماضية، مؤكداً أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة طرح عطاءات متخصصة لمعالجة مشكلات البنية التحتية، لا سيما شبكات تصريف مياه الأمطار، في جميع مناطق لواء البترا، بما يسهم في تحسين الواقع الخدمي والحد من تكرار الأضرار مستقبلاً.
وأوعز البريزات بضرورة الإسراع في معالجة الأضرار، وحل المشكلات التي تعرضت لها المناطق المتأثرة، ومساعدة المواطنين، وتوفير البنية التحتية المناسبة، وتعزيز الاهتمام بشبكات تصريف مياه الأمطار، بما يحد من تكرار مثل هذه الأضرار مستقبلاً.
-
أخبار متعلقة
-
الحكومة تعلن عطلة رسميّة بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة
-
الجيش والنواب يبحثان تفاصيل موازنة 2026 لتعزيز الجاهزية العسكرية والطبية
-
الصفدي يستقبل سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ويبحث تعزيز العلاقات الثنائية
-
الصفدي يستقبل كايا كالاس ويبحثان تطوير الشراكة الأردنية – الأوروبية
-
وفد من مجلس الأعيان يشارك بمنتدى الدوحة
-
مدير إدارة السير: 2916 مخالفة استعراضية في 2025
-
"إدارة وتشغيل الموانئ": عودة حركة الشحن والمناولة إلى طبيعتها
-
الملك يلتقي نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية