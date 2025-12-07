بريزات: تراجع السياحة والظروف المالية أوقفا عطاءات البنية التحتية في البترا

الوكيل الإخباري- تفقد رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، فارس البريزات، الأحد، الأضرار التي نتجت عن الحالة الجوية التي أثرت على إقليم البترا السبت، نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة.

واستهل البريزات جولته الميدانية في منطقة الطيبة ثم الراجف ودلاغة، مؤكداً حرص السلطة على تقديم كافة الخدمات اللازمة للمواطنين في مختلف مناطق اللواء، ومتابعة المشاريع التي ينفذها المقاولون في جميع مناطق الإقليم.



واطّلع البريزات على الأضرار التي لحقت بمنطقة الطيبة جراء السيول التي داهمت بعض المنازل وتسببت بإغلاق مداخلها، وعدد من الطرق، كما اطلع على الأضرار التي وقعت في الراجف ودلاغة، للوقوف على حجم الأضرار ومعالجة الاختلالات الناتجة عن الأحوال الجوية.



وقال البريزات إن السلطة، وخلال العامين الماضيين، لم تتمكن من طرح أي عطاءات بنية تحتية، رغم أهميتها وأولويتها القصوى، وذلك نتيجة الظروف المالية التي مرت بها السلطة بسبب الانخفاض الكبير في أعداد السياح خلال الفترة الماضية، مؤكداً أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة طرح عطاءات متخصصة لمعالجة مشكلات البنية التحتية، لا سيما شبكات تصريف مياه الأمطار، في جميع مناطق لواء البترا، بما يسهم في تحسين الواقع الخدمي والحد من تكرار الأضرار مستقبلاً.