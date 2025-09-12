الجمعة 2025-09-12 11:45 م
 

بلدية إربد تواصل تنفيذ خطتها لتعبيد الطرق وتحسين واقع النظافة في المدينة

الجمعة، 12-09-2025 10:40 م
الوكيل الإخباري-  واصلت بلدية إربد الكبرى تنفيذ خطتها الشاملة لتعبيد الطرق وتجميل المدينة والمرافق العامة في مختلف المناطق التابعة لحدودها، وتحسين واقع النظافة، حيث قامت بتجريف وتنظيف عدد كبير من الساحات في منطقة حوارة، ورفع الأنقاض والنفايات.اضافة اعلان


كما قامت البلدية بتنفيذ مجموعة من أعمال الصيانة والتعبيد في عدة مناطق، ومنها شارع شفيق ارشيدات "الجامعة"، والتي يقطنها عدد كبير من المواطنين، الأمر الذي من شأنه تسهيل حركتهم وتنقلهم، خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء.

وتابعت مديرية المشاريع الهندسية في بلدية إربد الكبرى، أعمال رسم العلامات الأرضية ووضع العواكس المعدنية على عدد من الطرق والتقاطعات الرئيسية في المدينة، بهدف تنظيم عمليات المرور وتحديد الاتجاهات ومسارب المركبات، بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية.

ونفذت مديرية التنفيذ والصيانة في بلدية إربد الكبرى أعمال صيانة وتعبيد لعدد من الدخلات المتفرعة عن شارع بلاط الشهداء على أطراف مخيم إربد، إضافةً إلى قيام الورش المتجولة بأعمال صيانة طارئة في مناطق مختلفة من المدينة.
 
 
