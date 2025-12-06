السبت 2025-12-06 05:26 م

بلدية الأزرق تنظم ورشة حول إدارة مخاطر الكوارث

جانب من الورشة
الوكيل الإخباري- نظمت بلدية الأزرق الجديدة، اليوم السبت ورشة تدريبية بعنوان "إدارة مخاطر الكوارث"، بالتعاون مع منظمة "ميرسي كور" ومديرية الدفاع المدني في محافظة الزرقاء.

وبحسب بيان للبلدية، شارك في الورشة مجموعة من الشباب من أبناء قضاء الأزرق وعدد من ممثلي الجهات الحكومية، شملت بلدية الأزرق، وزارات الصحة، والأشغال العامة والإسكان، والتربية والتعليم، ومديرية قضاء الأزرق.


وبين رئيس لجنة البلدية، المهندس خالد البلوي، أن هذا التدريب يأتي ضمن جهود البلدية في رفع جاهزية المجتمع المحلي وتعزيز قدرات الكوادر في إعداد خطة فاعلة لإدارة الكوارث الطبيعية والاستجابة للحالات الطارئة، بما يسهم في حماية المواطنين وضمان سرعة التعامل مع أي حدث طارئ.


وقدمت كوادر الدفاع المدني محاضرات وتدريبات عملية حول آلية العمل في إعداد خطة طوارئ، وخطوات الاستجابة السريعة في الميدان، والتراتبية في اتخاذ القرار، إلى جانب آليات التنسيق بين كافة الأطراف المعنية.

 
 


ب

