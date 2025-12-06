بلدية الأزرق تنظم ورشة حول إدارة مخاطر الكوارث

الوكيل الإخباري- نظمت بلدية الأزرق الجديدة، اليوم السبت ورشة تدريبية بعنوان "إدارة مخاطر الكوارث"، بالتعاون مع منظمة "ميرسي كور" ومديرية الدفاع المدني في محافظة الزرقاء.

وبحسب بيان للبلدية، شارك في الورشة مجموعة من الشباب من أبناء قضاء الأزرق وعدد من ممثلي الجهات الحكومية، شملت بلدية الأزرق، وزارات الصحة، والأشغال العامة والإسكان، والتربية والتعليم، ومديرية قضاء الأزرق.



وبين رئيس لجنة البلدية، المهندس خالد البلوي، أن هذا التدريب يأتي ضمن جهود البلدية في رفع جاهزية المجتمع المحلي وتعزيز قدرات الكوادر في إعداد خطة فاعلة لإدارة الكوارث الطبيعية والاستجابة للحالات الطارئة، بما يسهم في حماية المواطنين وضمان سرعة التعامل مع أي حدث طارئ.