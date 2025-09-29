بلدية الرمثا توقع اتفاقية لاستكمال مبنى مجمع الدوائر الحكومية الجديد

وقال رئيس لجنة بلدية الرمثا، المهندس جمال أبو عبيد، إن هذه الخطوة تهدف إلى تقليل النفقات المترتبة على استئجار المبنى الحالي، إضافة إلى تحسين بيئة العمل لموظفي البلدية، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، ضمن مبنى مملوك بالكامل للبلدية.
وأوضح أن المبنى الجديد، الذي كان مخصصا سابقا ليكون مجمعا للدوائر الحكومية، سيصبح المقر الرئيس للبلدية، بما ينهي معاناة التنقل بين مواقع العمل، ويعزز استقرار العمل البلدي وتنظيمه.
