بلدية الرمثا توقع اتفاقية لاستكمال مبنى مجمع الدوائر الحكومية الجديد

الوكيل الإخباري- وقعت بلدية الرمثا، اليوم الاثنين، اتفاقية مع شركة هشام الدرايسة للمقاولات، لاستكمال أعمال الإنشاء في مبنى مجمع الدوائر الحكومية الجديد، الذي سيعتمد كمقر دائم للبلدية.

اضافة اعلان



وقال رئيس لجنة بلدية الرمثا، المهندس جمال أبو عبيد، إن هذه الخطوة تهدف إلى تقليل النفقات المترتبة على استئجار المبنى الحالي، إضافة إلى تحسين بيئة العمل لموظفي البلدية، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، ضمن مبنى مملوك بالكامل للبلدية.