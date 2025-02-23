بلدية الكرك ترفع جاهزيتها للتعامل مع تداعيات المنخفض الجوي

وأوضح ، أن الفرق الميدانية تعمل بشكل مستمر على تنظيف مجاري السيول وعبارات تصريف المياه لضمان انسيابية الحركة ومنع أية تجمعات مائية، كما جرى فتح غرف الطوارئ في مختلف مناطق البلدية.
ودعت البلدية المواطنين إلى توخي الحيطة والابتعاد عن المناطق التي تشهد تراكما للثلوج وتساقطا للأمطار.
-
أخبار متعلقة
-
بدء تساقط الثلوج في مناطق بالمملكة- أسماء
-
أشغال جرش تؤكد الجاهزية الكاملة للتعامل مع حالات الإنجماد
-
سوق مركزي إربد: أبواب السوق مفتوحة خلال المنخفض الجوي
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
الأردن وبوروندي يوقعان بيانا مشتركا لإقامة علاقات دبلوماسية
-
وزارة الأشغال تنثر الملح على عدد من الطرق تحسبا لحدوث الانجماد
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
برعاية النائب الكابتن زهير محمد الخشمان: ملتقى الشباب التطوعي يحتفي بالأيتام في أجواء وطنية وإنسانية