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بلدية الكرك ترفع جاهزيتها للتعامل مع تداعيات المنخفض الجوي

بلدية الكرك
بلدية الكرك
الأحد، 23-02-2025 12:05 ص

الوكيل الإخباري-   أكد رئيس بلدية الكرك الكبرى المهندس محمد المعايطة، اليوم السبت، جاهزية البلدية للتعامل مع تداعيات المنخفض الجوي.

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وأوضح ، أن الفرق الميدانية تعمل بشكل مستمر على تنظيف مجاري السيول وعبارات تصريف المياه لضمان انسيابية الحركة ومنع أية تجمعات مائية، كما جرى فتح غرف الطوارئ في مختلف مناطق البلدية.


ودعت البلدية المواطنين إلى توخي الحيطة والابتعاد عن المناطق التي تشهد تراكما للثلوج وتساقطا للأمطار.

 
gnews

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