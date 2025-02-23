بلدية الكرك ترفع جاهزيتها للتعامل مع تداعيات المنخفض الجوي

الوكيل الإخباري- أكد رئيس بلدية الكرك الكبرى المهندس محمد المعايطة، اليوم السبت، جاهزية البلدية للتعامل مع تداعيات المنخفض الجوي.

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وأوضح ، أن الفرق الميدانية تعمل بشكل مستمر على تنظيف مجاري السيول وعبارات تصريف المياه لضمان انسيابية الحركة ومنع أية تجمعات مائية، كما جرى فتح غرف الطوارئ في مختلف مناطق البلدية.