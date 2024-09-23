بلدية الكرك تطلق النسخة الأولى من مسابقة المديرية الخضراء

وقال رئيس البلدية المهندس محمد المعايطة إن هذه المسابقة تأتي ضمن رؤية البلدية بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتقليل من أثر التغير المناخي، وفي إطار رفع الوعي لدى الموظفين وتعزيز مفهوم المحافظة على الموارد الطبيعية.
بدورها أشارت مديرة وحدة التنمية المستدامة المهندسة سارة الشقيرات، إلى أنه تم عقد ورشات توجيهية في المديريات المشاركة بهدف توضيح شروط ومعايير المسابقة وكيفية الاشتراك وعرض الأهداف والنتائج المتوقعة.
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