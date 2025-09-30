بلدية عين الباشا تنفذ حملة لإزالة الاعتداءات على الشوارع والأرصفة

وأكدت البلدية، في بيان، أن الحملة ستستمر بشكل متواصل لحين إزالة جميع التعديات وتنظيم المنطقة بالكامل، مشددة على أهمية التزام المواطنين وأصحاب المحال التجارية بالقوانين والأنظمة المعمول بها بما يحافظ على المظهر الحضري للواء ويضمن انسيابية الحركة المرورية.
