بلدية عين الباشا تنفذ حملة لإزالة الاعتداءات على الشوارع والأرصفة

12:30 ص

الوكيل الإخباري- نفذت كوادر بلدية عين الباشا الجديدة، الاثنين، حملة ميدانية شاملة في منطقة عين الباشا، لإزالة الاعتداءات والعوائق على حرمة الشارع العام والأرصفة، والمتمثلة بالأكشاك والمعرشات التي تعيق حركة المرور والمشاة. اضافة اعلان





وأكدت البلدية، في بيان، أن الحملة ستستمر بشكل متواصل لحين إزالة جميع التعديات وتنظيم المنطقة بالكامل، مشددة على أهمية التزام المواطنين وأصحاب المحال التجارية بالقوانين والأنظمة المعمول بها بما يحافظ على المظهر الحضري للواء ويضمن انسيابية الحركة المرورية.

