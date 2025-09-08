الإثنين 2025-09-08 05:31 م
 

بلدية مؤاب تنظم ورشة عمل حول تمكين المرأة

بلدية مؤاب
الإثنين، 08-09-2025 04:57 م

الوكيل الإخباري-   عقدت بلدية مؤاب، اليوم الاثنين، ورشة تدريبية حول الإسعافات الأولية، قدمها فريق مختص من مديرية الدفاع المدني في لواء مؤاب، حيث شارك في الورشة عدد من موظفات البلدية من مختلف الأقسام.

وتخللت ورشة العمل على رفع مستوى الوعي والمعرفة بطرق التعامل مع الحوادث الطارئة، وتمكين المشاركات من أداء إجراءات الإسعاف الأولي بشكل صحيح.


كما ساهم مشاركة الموظفات على تعزيز ثقافة السلامة العامة داخل بيئة العمل وخارجها وتعزيز دورهن المجتمعي في مختلف المجالات.

 
 
