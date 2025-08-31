بني مصطفى: الجمعيات الخيرية حققت إنجازات كبيرة

الوكيل الإخباري- قالت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، إن الجمعيات الخيرية حققت إنجازات كبيرة في خدمة المجتمعات المحلية، بما يُسهم في التشجيع على العمل والإنتاج داخل المجتمع.

وأضافت، خلال لقائها أمس السبت رئيسات جمعيات ومبادرات نسائية في لواء ذيبان وقضاء مليح بمحافظة مأدبا، أن الوزارة تستهدف قطاع الجمعيات من خلال منحها قروضًا دون فوائد، ودعم مشاريعها الإنتاجية عبر برنامجي تعزيز الإنتاجية والدعم النقدي.



وأشارت بني مصطفى إلى أن مسارات التحديث الثلاثة: السياسية، والاقتصادية، والإدارية، التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني ويتابعها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، تعزز حضور المرأة والشباب في صناعة القرار وتمكينهم سياسيًا واقتصاديًا، وهو ما ركزت عليه الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية للأعوام 2025–2033.



ودعت الجمعيات إلى تسويق منتجاتها الحرفية من خلال منصة "خيرات الدار"، التي تشرف عليها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وتشارك بها عدة وزارات، بينها وزارة التنمية الاجتماعية، لافتةً إلى تخصيص زاوية للجمعيات في المعرض الدائم الذي ستقيمه وزارة الزراعة في عمّان.



وأكدت أن الوزارة تدعم أي فكرة من شأنها توفير فرص عمل أو تقديم خدمات للمجتمعات المحلية، مشيرةً إلى أن مطالب الحضور ستُدرس والعمل على تحقيقها سيتم ضمن الإمكانيات المتاحة.



وتحدث خلال اللقاء النواب: الدكتور عبد الهادي البريزات، وعيسى نصار، ورند الخزوز، ونجمة الهواوشة، بحضور متصرف لواء ذيبان بندر الزبن، عن أهمية هذه اللقاءات التي تعكس جدية الحكومة في العمل والإنجاز بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



كما استعرض النواب عددًا من الملاحظات والمقترحات المتعلقة بقطاع الجمعيات، منها ما يتصل بتعزيز العمل التطوعي، ودعم الجمعيات وتحفيزها على مواصلة العمل والإنجاز، وتمكين المرأة اقتصاديًا، ودعم الشباب.