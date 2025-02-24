بني مصطفى ترعى إفتتاح "مؤتمر النساء اليوم والرعاية الآن" لمؤسسة صداقة

وفي كلمتها الإفتتاحية، أكدّت بني مصطفى، على أنّ الأردن ينظر إلى قطاع الرعاية كأحد القطاعات الأساسية الواعدة، والذي يسهم في زيادة المشاركة الاقتصادية للنساء، من خلال توفير فرص العمل لهن، كما ويخدم تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، والوصول إلى الأهداف المرجوّة منها في إستحداث المزيد من فرص العمل وتحقيق النمو الإقتصادي.
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