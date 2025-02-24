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بني مصطفى ترعى إفتتاح "مؤتمر النساء اليوم والرعاية الآن" لمؤسسة صداقة

وفاء بني مصطفى
وفاء بني مصطفى
الإثنين، 24-02-2025 02:04 م
الوكيل الإخباري-   رعت وزيرة التنمية الإجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، إفتتاح المؤتمر الذي نظّمته مؤسسة صداقة اليوم الإثنين، في العاصمة عمان؛ تحت عنوان "النساء اليوم والرعاية الآن: نحو سياسات رعاية وعمل عادلة"، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بحضور عدد من النواب والأعيان، والسفير الفرنسي في عمان أليكسي لوكور غرانميزون والسفيرة النرويجية منى جوول، و ورئيس التعاون في السفارة الكندية القنصل سايمون ستوكسل  والمنسقة القُطرية لمنظمة العمل الدولية آمال موافي، وعدد من ممثلي المؤسسات الرسمية وغير الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية في قطاع الحضانات. اضافة اعلان


وفي كلمتها الإفتتاحية، أكدّت بني مصطفى، على أنّ الأردن ينظر إلى قطاع الرعاية كأحد القطاعات الأساسية الواعدة، والذي يسهم في زيادة المشاركة الاقتصادية للنساء، من خلال توفير فرص العمل لهن، كما ويخدم تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، والوصول إلى الأهداف المرجوّة منها في إستحداث المزيد من فرص العمل وتحقيق النمو الإقتصادي.
 
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