بيان استنكاري صادر عن عشيرة المراعبة

قال تعالى: "ولا تعثوا في الأرض مفسدين".
نحن أبناء عشيرة المراعبة في المملكة الأردنية الهاشمية، نرفع إلى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله ورعاه، وإلى أجهزتنا الأمنية الباسلة، أسمى آيات الاعتزاز والثناء لما يبذلونه من جهود لحماية الوطن وصون أمنه واستقراره.
وإذ نتابع بقلق واستنكار بالغين ما تم كشفه من مخطط إرهابي جبان كان يستهدف أمن الأردن وأمان شعبه، فإننا نؤكد رفضنا المطلق لأي فكر متطرف أو سلوك عدواني يستهدف النيل من وطننا الغالي أو تهديد السلم المجتمعي الذي ننعم به.
ونعلن بوضوح، وباسم كل فرد من أبناء عشيرتنا، أننا براء من كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن الأردن، ونقف صفًا واحدًا خلف قيادتنا الهاشمية الحكيمة وأجهزتنا الأمنية الساهرة على أمن الوطن والمواطن.
وندعو الله أن يحفظ الأردن من كل شر، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، تحت راية الهاشميين الأبرار.
أبناء عشيرة المراعبة
المملكة الأردنية الهاشمية
التاريخ 16/4/2025
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