بيان شجب واستنكار صادر عن عشيرة الفاعور

وإذ نُدين بشدة هذه المحاولات الإجرامية التي تهدف إلى زعزعة أمن الوطن وترويع أبنائه، فإننا نُعبر عن وقوفنا صفًا واحدًا خلف قيادتنا الهاشمية، وعلى رأسها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، وسمو ولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، حفظهما الله ورعاهما، ومع أجهزتنا الأمنية الساهرة على أمن الوطن.
وتتوجه عشيرة الفاعور بتحية إجلال وتقدير إلى جهاز المخابرات العامة الأردنية الباسل، على يقظته الدائمة وجهوده الاستباقية التي أفشلت هذا المخطط الإجرامي، والتي تؤكد مجددًا كفاءته العالية وحرفيته المشهودة في حماية الأردن وصون أمنه واستقراره.
إننا في عشيرة الفاعور نؤكد أن كل من يحاول المساس بأمن الأردن سيُواجَه بجدار منيع من التلاحم الوطني والولاء المطلق للقيادة، والثقة الراسخة بأجهزتنا الأمنية، التي هي موضع فخر واعتزاز لكل أردني غيور.
دام الأردن قويًا آمنًا بقيادته الهاشمية الحكيمة، وبأبنائه المخلصين، وسدد الله خطى أجهزتنا الأمنية في أداء رسالتها النبيلة.
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