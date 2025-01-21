بيان صادر عن حزب الاتحاد الوطني الأردني

يشدد الحزب على أهمية التكاتف بين جميع أبناء الوطن في مواجهة هذه المحاولات البائسة التي تسعى إلى زعزعة استقرار الأردن والنيل من وحدته. كما يطالب الجميع بضرورة التحلي بالوعي والمسؤولية وعدم الانجرار وراء ما يُنشر على الحسابات الوهمية أو التفاعل معها بأي صورة كانت.
إن الحزب، بقيادة سعادة الكابتن محمد الخشمان، يثمن الإجراءات القانونية الرادعة التي تتخذها الجهات المختصة بحق كل من يثبت تورطه في مثل هذه الأعمال، ويعتبر أن سيادة القانون هي الركيزة الأساسية لحماية المجتمع وصون وحدته.
يدعو الحزب جميع أبناء الأردن إلى الالتفاف حول القيم الوطنية والعمل يداً بيد للحفاظ على أمن واستقرار الوطن، ويؤكد أن الوحدة الوطنية هي الحصن المنيع في مواجهة كل التحديات.
حفظ الله الأردن عزيزاً آمناً ومستقراً.
حزب الاتحاد الوطني الأردني
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