بيان صادر عن حزب الاتحاد الوطني الأردني

06:46 م

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الوكيل الإخباري- يؤكد حزب الاتحاد الوطني الأردني، ممثلاً برئيس الحزب ورئيس مجلسه المركزي سعادة الكابتن محمد الخشمان، وأمين عام الحزب السيد علي الزبون دعمه المطلق للجهود التي تبذلها مديرية الأمن العام، وخاصة وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، في التصدي لكل من يحاول المساس بالوحدة الوطنية وإثارة الفتن بين أبناء الشعب الأردني. إن الحفاظ على النسيج الاجتماعي الأردني واجب وطني مقدس، ولن يُسمح لأي جهة أو فرد باستهداف هذا النسيج بأي شكل من الأشكال. اضافة اعلان





يشدد الحزب على أهمية التكاتف بين جميع أبناء الوطن في مواجهة هذه المحاولات البائسة التي تسعى إلى زعزعة استقرار الأردن والنيل من وحدته. كما يطالب الجميع بضرورة التحلي بالوعي والمسؤولية وعدم الانجرار وراء ما يُنشر على الحسابات الوهمية أو التفاعل معها بأي صورة كانت.



إن الحزب، بقيادة سعادة الكابتن محمد الخشمان، يثمن الإجراءات القانونية الرادعة التي تتخذها الجهات المختصة بحق كل من يثبت تورطه في مثل هذه الأعمال، ويعتبر أن سيادة القانون هي الركيزة الأساسية لحماية المجتمع وصون وحدته.



يدعو الحزب جميع أبناء الأردن إلى الالتفاف حول القيم الوطنية والعمل يداً بيد للحفاظ على أمن واستقرار الوطن، ويؤكد أن الوحدة الوطنية هي الحصن المنيع في مواجهة كل التحديات.



حفظ الله الأردن عزيزاً آمناً ومستقراً.



حزب الاتحاد الوطني الأردني