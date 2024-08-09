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بيان صادر عن شركة كهرباء إربد

شركة كهرباء إربد
شركة كهرباء إربد




 

الجمعة، 09-08-2024 06:31 م

الوكيل الإخباري-   حققت شركة كهرباء إربد متطلبات تجديد اعتمادية عدد من شهادات المطابقة للمواصفات الدولية " الآيزو".


وشمل التجديد، نظام إدارة الجودة ISO 9001/2015، ونظام إدارة الشكاوي ورضى العملاء ISO 10002/2018، ونظام إدارة المخاطر ISO 31000/2018، ونظام استمرارية الإعمال ISO 22301/2019، ونظام إدارة أمن المعلومات ISO 27001/2022.


وذكرت الشركة في بيان اليوم الجمعة، أن تجديد اعتمادية هذه الشهادات، جاء بعد انتهاء شركة "SGS" الأردن، وهي إحدى فروع الشركة السويسرية المانحة لشهادات المطابقة الدولية لنظام الآيزو، من عمليات التدقيق والتأكد من تطبيق كهرباء إربد لجميع معايير هذه الشهادات وفق المواصفات الدولية وتحقيق جميع المتطلبات.

gnews

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