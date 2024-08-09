بيان صادر عن شركة كهرباء إربد

الوكيل الإخباري- حققت شركة كهرباء إربد متطلبات تجديد اعتمادية عدد من شهادات المطابقة للمواصفات الدولية " الآيزو".



وشمل التجديد، نظام إدارة الجودة ISO 9001/2015، ونظام إدارة الشكاوي ورضى العملاء ISO 10002/2018، ونظام إدارة المخاطر ISO 31000/2018، ونظام استمرارية الإعمال ISO 22301/2019، ونظام إدارة أمن المعلومات ISO 27001/2022.