بيان صادر عن عشيرة العنيزات في المملكة الأردنية الهاشمية

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الوكيل الإخباري- بسم الله الرحمن الرحيم اضافة اعلان





قال تعالى: “وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم”.



انطلاقًا من واجبنا الوطني والديني، وتعبيرًا عن انتمائنا الصادق لتراب هذا الوطن الغالي وقيادته الهاشمية الحكيمة، فإننا نحن عشيره العنيزات في المملكة الأردنية الهاشمية، نعلن عن تأييدنا المطلق ووقوفنا الثابت خلف سيد البلاد، جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، حفظه الله ورعاه، ودعمنا التام لمواقف جلالته المشرفة في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، وصون كرامة شعبه الوفي.



ونؤكد اعتزازنا العميق برجال الأجهزة الأمنية الباسلة، من القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، إلى مديرية الأمن العام، ودائرة المخابرات العامة، الذين كانوا ولا زالوا السد المنيع في وجه كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن ومقدراته.



كما نستنكر بأشد العبارات الأعمال الإرهابية الجبانة التي كانت تستهدف أمننا الداخلي، والتي حاولت جماعات مندسّة تنفيذها في محاولة آثمة لبث الفوضى وزعزعة الاستقرار. إن هذه المخططات الخبيثة لن تزيدنا إلا تماسكًا ووحدة خلف قيادتنا الهاشمية، وإصرارًا على الوقوف ضد كل فكر متطرف دخيل على مجتمعنا الأردني الأصيل.



حفظ الله الأردن، عزيزًا منيعًا، بقيادته الهاشمية وشعبه الوفي، ورد كيد المعتدين إلى نحورهم.