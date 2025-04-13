بيت الشعر العربي يكرم العتوم والنوايسة

الوكيل الإخباري- كرم بيت الشعر العربي في رابطة الكتاب الأردنيين، مساء أمس السبت في مقر الرابطة في عمان، الشاعرين الدكتورة مها العتوم، والدكتور حكمت النوايسة، في فعل ثقافي ينظمه بيت الشعر العربي، مع انطلاقة موسمه الثقافي لعام 2025.



وقال رئيس رابطة الكتاب الأردنيين الدكتور موفق محادين، إن الشعر هو الذي يلفت الانتباه لحال الناس المُعاش، والذي يتحدث عن آلامهم وأوجاعهم ومآسيهم وطموحاتهم وأحلامهم، فالشعراء هم الذي يروون حكايات الناس ونضالهم ويحملون كلامهم شعراً إلى جميع الفضاءات.

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بدوره، بين أمين بيت الشعر العربي في رابطة الكتاب الأردنيين الشاعر لؤي أحمد، أن أصحاب نقد الشعر قديماً وحديثاً، انشغلوا بقضية الشكل والمضمون، أو المبنى والمعنى، وقال: بعض الذين انحازوا منهم إلى جانب أن الشعرية تقوم على الشكل قالوا، أن الشعر تجاور مفردتين ما كانتا لتتجاورا إلا في القصيدة، واليوم على منصة التكريم في بيت الشعر العربي، تجلس قصيدة إلى جانب قصيدة، والناتج تجربتان شعريتان ملحميتان، هما: مها العتوم، وحكمت النوايسة.