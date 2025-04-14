تجارة إربد: يوم العلم مناسبة لرفع الهامات فخرا بالوحدة الوطنية

وأضاف " نحن كقطاع تجاري، نرى في العلم الأردني رمزا لكل يدٍ بنت، ولكل فكرة أبدعت، ولكل مشروع وطني أسهم في بناء أردننا العزيز ، وندعو أبناء مجتمعنا وخصوصا الشباب، إلى رفع العلم الأردني في كل مكان، وإلى استلهام معاني العزة والوحدة من ألوانه الأربعة التي تروي قصة شعب لا يعرف المستحيل".
وكانت غرفة تجارة إربد دعت القطاع التجاري إلى الحصول على العلم الذي توفره الغرفة، من مقرها لغاية تزيين واجهات محالها ضمن استعدادات المدينة للاحتفال بيوم العلم .
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