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تجارة إربد: يوم العلم مناسبة لرفع الهامات فخرا بالوحدة الوطنية

علم الاردن
علم الأردن
 
الإثنين، 14-04-2025 09:34 م

الوكيل الإخباري- أكدت غرفة تجارة إربد، أن الاحتفال بيوم العلم الأردني في 16 نيسان، مناسبة لرفع الهامات فخرا واعتزازا براية الوطن الخفاقة التي ترمز إلى وحدتنا وانتمائنا وكرامتنا الوطنية.

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وقال رئيس الغرفة محمد الشوحة، في بيان اليوم الإثنين، إن العلم الأردني هو تاريخ ناصع وهوية راسخة ودليل على ما بذله الأردنيون من تضحيات وما قدموه من إنجازات، مشيرا إلى أن هذا اليوم هو محطة لتجديد العهد والولاء للقيادة الهاشمية الحكيمة ومواقفها المشرفة.


وأضاف " نحن كقطاع تجاري، نرى في العلم الأردني رمزا لكل يدٍ بنت، ولكل فكرة أبدعت، ولكل مشروع وطني أسهم في بناء أردننا العزيز ، وندعو أبناء مجتمعنا وخصوصا الشباب، إلى رفع العلم الأردني في كل مكان، وإلى استلهام معاني العزة والوحدة من ألوانه الأربعة التي تروي قصة شعب لا يعرف المستحيل".


وكانت غرفة تجارة إربد دعت القطاع التجاري إلى الحصول على العلم الذي توفره الغرفة، من مقرها لغاية تزيين واجهات محالها ضمن استعدادات المدينة للاحتفال بيوم العلم .

 
gnews

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