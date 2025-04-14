تجارة إربد: يوم العلم مناسبة لرفع الهامات فخرا بالوحدة الوطنية

الوكيل الإخباري- أكدت غرفة تجارة إربد، أن الاحتفال بيوم العلم الأردني في 16 نيسان، مناسبة لرفع الهامات فخرا واعتزازا براية الوطن الخفاقة التي ترمز إلى وحدتنا وانتمائنا وكرامتنا الوطنية.

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وقال رئيس الغرفة محمد الشوحة، في بيان اليوم الإثنين، إن العلم الأردني هو تاريخ ناصع وهوية راسخة ودليل على ما بذله الأردنيون من تضحيات وما قدموه من إنجازات، مشيرا إلى أن هذا اليوم هو محطة لتجديد العهد والولاء للقيادة الهاشمية الحكيمة ومواقفها المشرفة.



وأضاف " نحن كقطاع تجاري، نرى في العلم الأردني رمزا لكل يدٍ بنت، ولكل فكرة أبدعت، ولكل مشروع وطني أسهم في بناء أردننا العزيز ، وندعو أبناء مجتمعنا وخصوصا الشباب، إلى رفع العلم الأردني في كل مكان، وإلى استلهام معاني العزة والوحدة من ألوانه الأربعة التي تروي قصة شعب لا يعرف المستحيل".