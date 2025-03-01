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تجارة الأردن: حركة شراء اعتيادية في أول أيام رمضان

شعار غرفة تجارة الأردن
غرفة تجارة الأردن
السبت، 01-03-2025 07:15 م

الوكيل الإخباري-   قال ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن، جمال عمرو، إن الحركة الشرائية خلال اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، اعتيادية، ولا توجد أي ازدحامات مثل الأيام التي سبقت حلول الشهر الفضيل.

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وشهدت الحركة التجارية في الأسواق، نشاطا وإقبالا ملحوظا من المواطنين والمتسوقين، يومي الخميس والجمعة.


وازداد إقبال المشترين على المواد الأساسية مثل الأرز والسكر والزيوت والدواجن واللحوم، والمستلزمات الرمضانية، كاللوز والجوز والأجبان والعجائن والسمبوسك وقمر الدين، والحلويات والقطائف وغيرها.

 
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