تجارة الأردن: حركة شراء اعتيادية في أول أيام رمضان

وشهدت الحركة التجارية في الأسواق، نشاطا وإقبالا ملحوظا من المواطنين والمتسوقين، يومي الخميس والجمعة.
وازداد إقبال المشترين على المواد الأساسية مثل الأرز والسكر والزيوت والدواجن واللحوم، والمستلزمات الرمضانية، كاللوز والجوز والأجبان والعجائن والسمبوسك وقمر الدين، والحلويات والقطائف وغيرها.
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