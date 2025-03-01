تجارة الأردن: حركة شراء اعتيادية في أول أيام رمضان

الوكيل الإخباري- قال ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن، جمال عمرو، إن الحركة الشرائية خلال اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، اعتيادية، ولا توجد أي ازدحامات مثل الأيام التي سبقت حلول الشهر الفضيل.

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وشهدت الحركة التجارية في الأسواق، نشاطا وإقبالا ملحوظا من المواطنين والمتسوقين، يومي الخميس والجمعة.