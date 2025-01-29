"تجارة عمان" تبحث والسفير الباكستاني تعزيز العلاقات الاقتصادية

الوكيل الإخباري- أكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، أن الغرفة تتطلع للمزيد من التعاون الاقتصادي مع باكستان، وبما ينعكس على مبادلات البلدين التجارية.

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وبحسب بيان للغرفة اليوم الأربعاء، شدد الحاج توفيق، خلال لقاء جمع أعضاء من مجلس إدارة الغرفة مع سفير باكستان لدى المملكة، محمد اجمل إقبال، ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتبادل البعثات التجارية وإقامة المعارض المشتركة.