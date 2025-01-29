"تجارة عمان" تبحث والسفير الباكستاني تعزيز العلاقات الاقتصادية

وبحسب بيان للغرفة اليوم الأربعاء، شدد الحاج توفيق، خلال لقاء جمع أعضاء من مجلس إدارة الغرفة مع سفير باكستان لدى المملكة، محمد اجمل إقبال، ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتبادل البعثات التجارية وإقامة المعارض المشتركة.
ولفت إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين ما تزال أقل من الطموحات، ما يتطلب تعزيز التواصل بين مؤسسات القطاع الخاص لتطوير فرص التعاون بين أصحاب الأعمال، لا سيما في القطاعات الواعدة.
وأشار إلى وجود توجه لدى الغرفة لتشكيل وفد تجاري للمشاركة في معرض الصحة والهندسة والمعادن المقرر إقامته في نيسان المقبل بمدينة لاهور الباكستانية.
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