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"تجارة عمان" تبحث والسفير الباكستاني تعزيز العلاقات الاقتصادية

خليل الحاج توفيق رئيس غرفة تجارة الأردن
خليل الحاج توفيق
الأربعاء، 29-01-2025 03:26 م

الوكيل الإخباري-    أكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، أن الغرفة تتطلع للمزيد من التعاون الاقتصادي مع باكستان، وبما ينعكس على مبادلات البلدين التجارية.

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وبحسب بيان للغرفة اليوم الأربعاء، شدد الحاج توفيق، خلال لقاء جمع أعضاء من مجلس إدارة الغرفة مع سفير باكستان لدى المملكة، محمد اجمل إقبال، ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتبادل البعثات التجارية وإقامة المعارض المشتركة.


ولفت إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين ما تزال أقل من الطموحات، ما يتطلب تعزيز التواصل بين مؤسسات القطاع الخاص لتطوير فرص التعاون بين أصحاب الأعمال، لا سيما في القطاعات الواعدة.
وأشار إلى وجود توجه لدى الغرفة لتشكيل وفد تجاري للمشاركة في معرض الصحة والهندسة والمعادن المقرر إقامته في نيسان المقبل بمدينة لاهور الباكستانية.

 
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