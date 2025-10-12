إيران تتحدث عن امتلاك قنبلة ذرية

وفي مقابلة مع برنامج "قصة الحرب"، قال علي شمخاني: "لو كان بإمكاني العودة إلى سبعينيات القرن الماضي، لصنعتُ قنبلة ذرية بالتأكيد"، مضيفا: "اليوم ثبت أن إيران كان ينبغي أن تمتلك قنبلة ذرية".
وفي إشارة إلى نجاحات إيران في مجال توطين الصواريخ، أوضح شمخاني قائلا: "اتخذنا سياسة صائبة منذ البداية، وركزنا على توطين الصواريخ، وينطبق الأمر نفسه على الطائرات المسيرة والصواريخ البحرية، لكننا بدأنا متأخرين في مجال الدفاع، ولكن إن شاء الله، سيتم تصحيح هذا الوضع أيضا".
وقال الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي، ردا على سؤال حول إغلاق مضيق هرمز: "لم نصل بعد إلى هذه المرحلة "، مؤكدا أن لدى إيران "قدرات في الحرب البحرية لم يعرفها العدو بعد".
كما تحدث شمخاني عن الهجوم الأمريكي على موقع "فوردو" النووي، قائلا: "عندما هاجمت الولايات المتحدة فوردو، كانت قد انتهت الحرب، لأن إسرائيل خسرت".
