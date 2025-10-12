إجراءات جديدة لدخول منطقة "شنغن" و4 دول أوروبية أخرى

ويُطبّق النظام الجديد تدريجياً على مدى 6 أشهر، ويعتمد على مسح جوازات السفر ضوئياً وأخذ بصمات الأصابع وصور الوجوه، ليحل تدريجياً محل ختم الجواز التقليدي، مع استكمال التطبيق الكامل بحلول 10 أبريل 2026.
ويشمل النظام منطقة "شنغن"، التي تضم معظم دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أيسلندا والنرويج وسويسرا وليختنشتاين، بينما يُعفى المسافرون إلى أيرلندا وقبرص من الإجراءات الجديدة.
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة ماغنوس برونر، إن "نظام الدخول والخروج هو العمود الفقري الرقمي لإطارنا الأوروبي الجديد للهجرة واللجوء"، مضيفاً أن النظام سيُستخدم لرصد المقيمين بصورة غير قانونية، والحد من تزوير الهوية، وتعزيز الرقابة الأمنية.
وعند معبر باياكوفو الحدودي بين صربيا وكرواتيا، اصطف مئات المسافرين، معظمهم من الصرب، في طوابير امتدت لنحو 20 دقيقة قبل الوصول إلى أكشاك الفحص البيومتري.
وفيما يتعلق بالمسافرين البريطانيين، تُطبّق الإجراءات البيومترية في نقاط المغادرة داخل المملكة المتحدة، مثل ميناء دوفر، ومحطة يوروتانيل في فولكستون، ومحطة يوروستار في سانت بانكراس بلندن.
وأكد وزير أمن الحدود البريطاني أليكس نوريس، أن "للمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي هدفاً مشتركاً يتمثل في تأمين الحدود، وستُسهم هذه الإجراءات الحديثة في حماية المواطنين ومنع الهجرة غير الشرعية".
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
العراق يطالب تركيا بزيادة الإطلاقات المائية لنهري دجلة والفرات
-
"أغرب ضيف" في قمة شرم الشيخ للسلام.. من هو ؟
-
حماس تصرّ على الإفراج عن 7 قادة فلسطينيين في عملية التبادل
-
4 دول "ضامنة" لتنفيذ خطة القطاع .. من هي ؟
-
بابا الفاتيكان: وقف حرب غزة بداية لمسيرة السلام في الأرض المقدسة
-
الكشف عن معلومة مفاجئة حول الوفد القطري الذي تعرض لحادث سير بمصر
-
اليونيفيل تعلن إصابة أحد عناصرها بقنبلة إسرائيلية في جنوب لبنان
-
رئيس الوزراء الباكستاني يدين استفزازات أفغانستان ويتوعّد برد قوي