إجراءات جديدة لدخول منطقة "شنغن" و4 دول أوروبية أخرى

الأحد، 12-10-2025 10:49 م
الوكيل الإخباري- بدأت دول الاتحاد الأوروبي، الأحد، تطبيق نظام رقمي جديد للدخول والخروج عبر الحدود، يهدف إلى تسجيل بيانات المسافرين من خارج التكتل إلكترونياً، في خطوة تُعد الأولى من نوعها لتعزيز أمن الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية.اضافة اعلان


ويُطبّق النظام الجديد تدريجياً على مدى 6 أشهر، ويعتمد على مسح جوازات السفر ضوئياً وأخذ بصمات الأصابع وصور الوجوه، ليحل تدريجياً محل ختم الجواز التقليدي، مع استكمال التطبيق الكامل بحلول 10 أبريل 2026.

ويشمل النظام منطقة "شنغن"، التي تضم معظم دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أيسلندا والنرويج وسويسرا وليختنشتاين، بينما يُعفى المسافرون إلى أيرلندا وقبرص من الإجراءات الجديدة.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة ماغنوس برونر، إن "نظام الدخول والخروج هو العمود الفقري الرقمي لإطارنا الأوروبي الجديد للهجرة واللجوء"، مضيفاً أن النظام سيُستخدم لرصد المقيمين بصورة غير قانونية، والحد من تزوير الهوية، وتعزيز الرقابة الأمنية.

وعند معبر باياكوفو الحدودي بين صربيا وكرواتيا، اصطف مئات المسافرين، معظمهم من الصرب، في طوابير امتدت لنحو 20 دقيقة قبل الوصول إلى أكشاك الفحص البيومتري.

وفيما يتعلق بالمسافرين البريطانيين، تُطبّق الإجراءات البيومترية في نقاط المغادرة داخل المملكة المتحدة، مثل ميناء دوفر، ومحطة يوروتانيل في فولكستون، ومحطة يوروستار في سانت بانكراس بلندن.

وأكد وزير أمن الحدود البريطاني أليكس نوريس، أن "للمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي هدفاً مشتركاً يتمثل في تأمين الحدود، وستُسهم هذه الإجراءات الحديثة في حماية المواطنين ومنع الهجرة غير الشرعية".

