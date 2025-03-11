 
الثلاثاء 2025-03-11 04:08 م
 

تجمع لجان المرأة وجمعية البيئة يبحثان التعاون المشترك

تجمع لجان المرأة وجمعية البيئة يبحثان التعاون المشترك
تجمع لجان المرأة وجمعية البيئة يبحثان التعاون المشترك
 
الثلاثاء، 11-03-2025 03:46 م

الوكيل الإخباري-   بحث تجمع لجان المرأة مع جمعية البيئة الأردنية التعاون المشترك في مجالات التدريب والتمكين والتنمية، إضافة إلى مناقشة توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز تبادل الخبرات.

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وأكدت أمين عام التجمع، الدكتورة ربى مطارنة، حرص التجمع على التعاون مع الهيئات والجمعيات التطوعية، مشيرة إلى أهمية تمكين المرأة في المجالات السياسية والتشريعية والصحية والاقتصادية والبيئية، ضمن الاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن.


من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية، علي فريحات، أن الجمعية تمتلك شراكات واسعة مع أكثر من 350 وزارة ومؤسسة، وتسعى من خلال هذه اللقاءات إلى تحقيق أهدافها في دعم العمل البيئي والتنموي، مشيدا بدور تجمع لجان المرأة في تعزيز التطوع والتنمية.

 
 
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